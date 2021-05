5 mai 1821 / 5 mai 2021 : la Corse commémore la mort de Napoléon

Emmanuel Macron présidera cet après-midi une cérémonie à l'institut de France puis aux Invalides, à Paris, où se trouve le corps de l'empereur.

Une commémoration qui fait débat

Certes, Napoléon est l'une des principales figures de l'histoire de France, l'homme qui a profondément transformé la France, créant par exemple les préfectures et le baccalauréat, partant conquérir le monde jusqu'à Moscou mais c'est aussi justement celui qui a sacrifié des millions de soldats sur les champs de bataille, rétablit l'esclavage et réduit les femmes au statut de perpétuelles mineurs, soumises à leur père puis à leur mari.

"Commémorer n'est pas célébrer" explique l’Élysée, il s'agit de "regarder en face" l'héritage laissé par l'empereur, figure aujourd'hui controversée. Le Président prononcera un discours à 17h dans lequel il affirmera que le rétablissement de l'esclavage a été "une abomination", précise l’Élysée. La cérémonie se poursuivra à 18h avec un dépôt de gerbe de fleurs au pied du tombeau impérial. Le personnage est clivant, en tout cas il ne laisse personne indifférent.

Une trace indélébile en Corse et dans le monde

Des touristes avec des masques de protection visitent le monument commemoratif de Napoleon 1er, originaire de la ville d Ajaccio. © Maxppp - Aurélien Morissard

Pour Ajaccio, ce devait être une année de fête, concerts et conférences devaient s’enchainer de mars à octobre, la pandémie rend la programmation à venir hasardeuse. Néanmoins, ce mercredi à 17h dans la chapelle impériale, le Comité Centrale Bonapartiste organise une messe traditionnelle, en présence d’officiels civils et militaires, et de la Garde Impériale. 30 personnes maximum sont autorisées.

Ensuite il faudra se rendre sur les réseaux sociaux de la ville, à 20h30 pour assister en direct à « 1809, Napoléon et la musique ». Le chef-d ’orchestre Jean-Christophe Spinosi dirigera l’ensemble Matteus pour un concert de musique sacrée, l’orchestre accueille le contre-ténor international Filippo Mineccia.

La couronne Impériale de retour en centre- ville d'Ajaccio - Ville d'Ajaccio

Enfin, à 21h rendez-vous avec le «sacre » du carrefour du Diamant et sa nouvelle couronne. Cette version de la couronne est plus fidèle à celle du sacre de Napoléon 1er. C’est la troisième à couronner le carrefour, la première datant de 1969, bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Ailleurs dans l’île, l’évènement se fera un peu plus discret, à Bastia et Corte par exemple, le bicentenaire prendra la forme d’un dépôt de fleurs au pied de la statue du Premier consul.

Jean-Marc Olivesi, conservateur de la maison Bonparte Copier

Reportage : Guillaume Amadei, Jean-Baptiste Leca