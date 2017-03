50 ans après, les Demoiselles sont toujours l'image de Rochefort

Il y a 50 ans, le 8 mai 1967 sortait le film "les Demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy, tourné en décors naturels à Rochefort en Charente-Maritime. Le film qui a fait la renommée de la ville attire toujours sur place des fans même s'ils sont de moins en moins nombreux.

En ce mois de février, le ciel est gris à Rochefort, tempête oblige. Il y a 50 ans, la ville était colorée en jaune, rose, mauve pâle sur grand écran : les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy étaient projetées pour la première fois dans les salles le 8 mars 1967. A ses débuts, le film n'a pas fait un grand succès mais petit à petit, il est devenu mythique et la ville a profité des retombées. Catherine Deneuve est revenue à Rochefort pour les 25 ans des Demoiselles, les figurants (la ville entière !) ont été mis à l'honneur pour les 45 ans, et l'an dernier pour les 50 ans Michel Legrand, le compositeur de la bande originale est venu rejouer les musiques du film sur la place Colbert, à l'endroit même où il a été tourné. 50 ans après, les amoureux du films viennent toujours à Rochefort voir les décors naturels : le pont transbordeur où se déroulent les premières scènes du film, la Place Colbert, et parfois encore le bureau du maire où les Demoiselles enseignaient le chant et la danse.

Mais "difficile de retrouver dans les décors d'aujourd'hui l'ambiance colorée, légère et même parfois "délurée" du film" dit Hervé Bierjon le directeur de l'office de tourisme de Rochefort, "les demandes ont tendance à diminuer, même si on a encore des petites filles qui nous demandent si c'est bien là que Solange et Delphine dansaient". Sur place, il n'y a en effet rien à visiter, rien qui rappelle le film hormis les décors naturels. Jean-Louis Frot, l'ancien Maire de Rochefort qui a participé au tournage se demande s'il faudra pas un jour réactiver l’engouement "les gens qui avaient 15 ans au moment du tournage, ils en ont 65. Dans 25 ans, ils ne seront plus là" mais il se dit convaincu que "pour le 100ème anniversaire du film, il y aura plein de monde"

