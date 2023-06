50 ans de Zoodyssée : gratuité pour les visiteurs nés en 1973 dimanche 25 juin

Si vous êtes né en 1973, l'entrée à Zoodyssée sera gratuite pour vous ce dimanche 25 juin. Opération organisée dans le cadre des 50 ans du parc animalier de la forêt de Chizé qui accueille 800 animaux de la faune européenne. Des animations seront organisées tout au long de l'après-midi, de 13h30 à 18h30 : un atelier maquillage pour les enfants, des ateliers tatoo paillettes et confection de boules à neige, la présence d’un caricaturiste et d’un magicien, une animation pédagogique sur les vautours et une balade contée musicale et théâtrale “La Balade des lutins”.

ⓘ Publicité

Une exposition est aussi à découvrir à l'occasion de cet anniversaire. Elle retrace l’histoire de Zoodyssée. Le parc continue également de collecter vos souvenirs photos pour une seconde partie de l'exposition qui sera à découvrir cet été. Pour les envoyer, les infos sont à retrouver ici .