"C'est génial de faire vivre encore les traditions", les échassiers Lous Tchancayres fêtent leur 50 ans

C'est une tradition landaise loin d'être démodée. Devant les arènes du Plumaçon de Mont-de-Marsan, le groupe d'échassiers folkloriques Lous Tchancayres célèbre ce samedi 24 septembre 2022 ses 50 ans d'existence avec au menu des spectacles d'échasses et des concours.

La présidente de l'association, Christelle Perlot, a vu la popularité de la discipline évoluer dans le temps : "J'ai commencé à l'âge de 10 ans et à l'époque je ne me vantais pas forcément de faire partie d'un groupe d'échasses, souvient-elle, alors que je vois les jeunes qui maintenant s'en vantent je me dis qu'on a gagné." La jeune génération s'est emparée des échasses avec la volonté de faire connaître l'activité peu connue du grand public en dehors du département. Au mois de mai 2022, une vidéo Tik Tok postée par les jeunes échassiers du groupe dépasse déjà les 4 millions de vues.

La fierté d'être échassier

Wendy, 21 ans, est fière d'en parler autour d'elle. "Mes amis trouvent ça très très amusant. Les gens sont impressionnés par tout ce qu'on peut faire sur échasses. Ils nous disent que c'est génial de faire vivre les traditions surtout à notre âge." Ambre pratique depuis seulement un an : "Je suis à la fac de Pau, j'ai des amis qui viennent d'un peu partout en France. Je leur montre les vidéos, on en parle entre nous. Je suis fière de leur montrer ce qu'on fait. On voit qu'il y a encore beaucoup de jeunes, des ados et des enfants. On se dit que ça ne va pas mourir avec le temps donc c'est cool." Une chose est sûre, pour tous les échassiers, fêter ces 50 ans est une véritable fierté. "On prépare ça depuis un an."