50 attractions installées dans Avignon jusqu'au mois de mars

La fête foraine Luna Park signe son retour à Avignon du 11 février au 5 mars 2017. Les forains installent cette semaine les 50 attractions près du parking des Italiens où les difficultés de stationnement seront réelles.

J-2 avant l'ouverture de Luna Park ce samedi à Avignon. Cette année la fête foraine aura lieu du 11 février au 5 mars. 50 attractions sont proposées avec quatre nouveaux manèges dont un se nommant ... Terminator ! Cette semaine les forains installent donc ce grand parc d'attractions à l'est de la ville.

En arrivant sur place, ce n'est pas la musique des manèges ou des stands de friandise que l'on entend mais bien celle des structures métalliques des attractions. Serge est debout depuis 4 heures du matin. En doudoune noire, l'homme monte un des manèges emblématiques : le tourbillon bleu. "C'est compliqué parce qu'il fait froid. Les journées sont longues" explique ce forain. Il est accompagné de Brigitte qui porte des grandes barres en ferrailles. "Ah on aimerait mieux être un peu à la maison mais bon, c'est le boulot. Ou on aime ou on n’aime pas. Nous on le fait parce qu'on aime ça" sourit la femme.

Un trampoline acrobatique installé au Luna Park d'Avignon © Radio France - Martin Cotta

50 attractions sont donc installées, dont le trampoline acrobatique. C'est le travail de Mathieu un plan technique dans les mains. L'homme est concentré. "Tout est mesuré car après il faut démonter l'attraction. Il faut tout vérifier car l'installation est complexe. Alors quand, en plus, le climat est compliqué ..." Il est vrai que les rafales de vent n'arrangent rien. Mais Mathieu peut compter sur l'aide de son fiston Mat, 12 ans. "Depuis que je suis tout petit j'aime bien les camions. Je travaille beaucoup avec mon père et je suis des cours par correspondance" explique le garçon.

Dur dur de se garer !

Avec les travaux liés à la création de lignes de tramway dans l'agglomération, le stationnement est compliqué en ce moment. Les forains sont arrivés le plus tard possible sur le parking des Italiens afin de laisser libre au maximum cet espace relais où beaucoup de Vauclusiens laissent leur voiture avant d'aller travailler en centre-ville. Le stationnement autour de la fête foraine est un casse-tête. Pour les riverains d'abord. Georgette tient un restaurant juste à côté du parking des Italiens. "Les gens ne peuvent pas se garer. En même temps les travailleurs ne peuvent pas se garer en ville car c'est trop cher" analyse la restauratrice.

Luna Park sera ouvert du lundi au dimanche de 14h à 20h.