50% de fréquentation : bilan très mitigé pour le Montélimar agglo festival

Les têtes d'affiche Vianney et Vitaa & Slimane n'ont pas suffi à convaincre les spectateurs : le Montélimar agglo festival qui s'est tenu du 2 au 5 juillet n'a pas fait le plein. La fréquentation n'a pas dépassé les 50%. "Je comprends les gens, ils n'ont pas envie de faire des tests pour un concert en plein air", regrette Daniel Maggi, qui gère le festival. Il fait référence au pass sanitaire, obligatoire pour participer à tout événement de plus de 1 000 personnes. "Pour assister aux trois concerts du festival, il fallait faire trois tests. Ce n'est pas tenable", explique Daniel Maggi.

Il regrette aussi les évolutions au fil des semaines du protocole sanitaire imposé par les autorités, qui a varié en fonction de la circulation du Covid-19. D'abord très strict, il a été allégé. "Mais c'était trop tard pour nous adapter", assure Daniel Maggi. Je suis ravi d'avoir fait travailler les intermittents et les artistes, mais on ne se sent pas bien. Parce qu'on a travaillé pour pas grand chose. On a fait l'effort de vouloir aider la culture, mais c'est vrai que c'est très difficiles."