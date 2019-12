50 enfants chantent un hymne à l'Ardenne

50 enfants de 8 à 17 ans interprètent "l'Ardenne", un hymne à l'Ardenne belge, française et luxembourgeoise écrit et composé par le professeur de musique Cédric Pressaco. Une cagnotte participative est lancée pour financer le tournage du clip.

Sedan, France

L'auteur-compositeur et professeur de musique au collège et lycée Mabillon de Sedan, Cédric Pressaco, a réuni la chorale de l'établissement et des écoliers de Bazeilles pour chanter une chanson de sa composition. "L'Ardenne" est un cri d'amour à l'Ardenne française, belge et luxembourgeoise. On y parle de la forêt, des boucles de la Meuse, d'Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine, de bières, mais aussi de la pluie.

Le but de la chanson c'est de présenter nos Ardennes françaises aux Ardennais et de souligner qu'il s'agit d'un écrin de verdure qu'on partage entre trois beaux pays - Cédric Pressaco auteur et compositeur de "l'Ardenne"

Une cagnotte participative pour financer le clip

Les enfants ont pour projet de tourner un clip au printemps 2020, en faisant appel à des professionnels. 2000 euros sont nécessaires. Une cagnotte participative est lancée pour financer la réalisation. Un CD pourrait ensuite être produit.