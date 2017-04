500 ans du Havre : émission spéciale J - 30

A J - 30 de l'ouverture des festivités des 500 ans du Havre, France Bleu Normandie vous propose une journée en direct de la ville. L'occasion de faire le portrait du Havre et de découvrir l'opération Clic-Clac.

Le 27 mai 2017, c'est l'ouverture officielle des festivités organisées pour les 500 ans de la création de la ville du Havre. Pendant 4 mois, jusqu'au 8 octobre, des événements et animations vous sont proposés : grande parade, concerts, spectacles de rues avec la compagnie Royal de Luxe, mais aussi grand rassemblement des plus beaux voiliers du monde... Un été au Havre 2017 qui s'annonce chaud et coloré.

► Le programme des festivités sur le site Un été au Havre 2017

► Notre dossier sur les 500 ans du Havre

France Bleu Normandie fête Le Havre

Pour vous parler de cet été et de toutes les manifestations organisées, France Bleu Normandie s'installe au Havre toute la journée de ce mercredi 26 avril.

►Dès 6heures du matin, Michel Jérôme et la rédaction vous présentent les premières actualités du jour depuis le studio France Bleu au Havre.

►De 14h à 19h, Richard Gauthier et Sylvain Geffroy sont en dirent dans la bibliothèque Oscar Niemeyer.

►Et toute la journée, Alain Bernard ira de point en point pour découvrir l'opération Clic-Clac portrait d'une ville.