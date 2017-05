500 ans du Havre : ouverture des festivités avec la Magnifik Parade

C'est parti ! Samedi 27 mai 2017, c'est la journée officielle d'ouverture des 4 mois de festivités organisées par la ville du Havre pour fêter ses 500 ans. Plongez avec France Bleu au cœur de l'événement !

Samedi 27 mai 2017 c'est la grande fête d'ouverture de la saison festive des 500 ans du Havre. Jusqu'au mois d'octobre, la ville du Havre pétille de lumière et de manifestations pour tous.

Pour inaugurer cette saison, c'est un événement en XXL qui est proposé aux habitants et aux visiteurs. Fanny Bouyagui et Art Point M vous proposent deux rendez-vous incontournables pour la journée.

De 11h à 18h, au Pré fleuri de Caucriauville, des containers dorés illumineront l'endroit. Vous serez invités à entrer dans un « golden cube », à y découvrir un personnage étonnant dans un décor détonnant, et à vous faire tirer le portrait !

A partir de 18h30, ce seront plus de 200 personnages qui animeront une immense scène installée devant l'Hôtel de Ville. Habillés de costumes inspirés des lieux emblématiques de la ville, ils seront également coiffés de perruques délirantes. L'artiste Fanny Bouyagui a préparé un show inaugural format XXL. Tous ces personnages vous inviteront à la suivre dans la Magnifik Parade, avenue Foch, pour rejoindre la plage pour le grand concert.

De 20h à 23h45, Electro Bamako, puis Catherine Ringer des Rita Mitsouko et le groupe La Femme vous offriront un concert d'ouverture en hommage au Havre.

- Les infos pratiques pour accéder à la grande parade

- Le dossier des 500 ans du Havre

France Bleu Normandie la radio des 500 ans

Dès 14h, France Bleu Normandie installe son studio mobile sur la place de l’Hôtel de Ville. Pour vous emmener au coeur de l'événement, animateurs, journalistes, techniciens et chargées d'accueil se mobilisent.

Jusqu'à 19h, suivez nos émissions en direct avec invités sur place, des reporters en liaison HF depuis tous les quartiers de la ville.

EXCLUSIF France bleu Normandie - 500 ans Le Havre

Pour les auditeurs de France Bleu, un grand Facebook live permettra de suivre la grande parade dès 18h sur la page Facebook de France Bleu Normandie.