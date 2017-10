500 ans : Un Eté au Havre aura une suite

La manifestation Un Eté au Havre s'est achevée ce dimanche avec l'anniversaire de la ville fêté aux Jardins Suspendus avec 13 000 visiteurs. Au terme de 5 mois de festivités, la ville du Premier Ministre a su se faire connaître et reconnaître. Désormais la municipalité réfléchit à une suite.

Un Eté au Havre aura-t-il une saison 2 ? Lundi matin le maire du Havre, Luc Lemonnier, confirmait sur notre antenne que la municipalité réfléchit "à un nouvel Eté au Havre". La manifestation culturelle débuté fin mai s'est achevée dimanche 8 octobre aux Jardins Suspendus, jour de la date anniversaire de la ville fondée par François 1er. Près de 13 000 visiteurs sont venus assisté à cette journée de concerts et d'animations gratuite.

Nous réfélchissons à ce que pourrait être un nouvel Eté au Havre" - Luc Lemonnier, maire du Havre

On n'imagine pas un seul instant qu'il n'y ait pas une saison 2 à Un Eté au Havre !"-Benoît Remy

A quoi ressemblerait la suite d'Un Eté au Havre ?

Evidemment ce ne sera pas cinq mois de festivités, il n'y aura pas les Géants mais l'idée est de décliner le concept de cet anniversaire "en miniature". Deux mois et demi par exemple, une ou deux oeuvres monumentales, toujours des animations et des concerts gratuits et pourquoi pas un temps fort.

Quand organiser cet suite d'un Eté au Havre ? Tous les ans, ça paraît compliqué, ça demande énormement d'organisation en amont. Tous les deux ans ? pourquoi pas, d'autant qu'en 2019 Le Havre accueillera la coupe du monde féminine de football, qui pourrait être une locomotive de la manifestation et ça coinciderait avec la Transat Jacques Vabre qui a lieu elle aussi tous les deux ans. En tout cas, les partenaires privés d'Un Eté au Havre seraient aussi demandeurs d'une nouvelle vitrine.

La vague "500 ans" se poursuit au Havre

Le directeur artistique d'Un Eté au Havre, Jean Blaise, espère que les havrais n'auront pas trop de "baby blues" après la manifestation. En tout cas, les Havrais comme les Normands peuvent encore profiter quelques mois : avec au programme l'oeuvre ORT projetée la nuit sur le Volcan jusqu'au 28 octobre; la Transat et son village bien sûr dés le 26 octobre; ou encore une exposition de photos sur Le Havre, au Muma en novembre.