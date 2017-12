Visite du château de Versailles, découverte des jardins et des écuries. Plus de 500 enfants de Seine-Saint-Denis ont fêté Noël avant l'heure, ce samedi. Un cadeau offert par les Père Noël verts du Secours populaire.

Versailles, France

Ils se sont levés tôt ce samedi matin pour arriver avant 10 heures à Versailles et partir à la découverte du château. Plusieurs centaines d'enfants de Seine-Saint-Denis, bonnet vert à pompon sur la tête, ont participé à une visite géante organisée par le Secours populaire. "C'est notre opération Père Noël vert, explique Annick Tammet, secrétaire générale de la fédération du 93. Celui qui complète le travail de l'autre Père Noël, le rouge, pour les enfants qu'on oublie un petit peu."

Les familles déboursent seulement 2 euros pour offrir cette journée aux enfants. "Moi, ça me fait trop plaisir, sourit Bilel. Parce que les rois, Charlemagne et tout, on en entend parler en classe. On comprend pas vraiment. Là, c'est en vrai qu'on voit le château !". Certains sont déjà venus à Versailles, notamment avec l'école, mais pour beaucoup c'est une découverte. "C'est aussi ce qui est beau et important, souligne Martine, bénévole en charge du groupe de Noisy-le-Sec. Ils prennent en quelques sortent possession de ce patrimoine!" Ils sont comme elle une centaine à accompagner les enfants dans leur visite.

Yacer va de surprise en surprise dans les écuries. "Ça aurait été mieux en électrique les calèches! Et il y avait pas de télé dedans ?" Alors, avec ses camarades, le garçon de 9 ans pose bon nombre de questions. Les petits groupes avancent doucement à travers le château, impressionnés par les dorures. Ils croisent même le Père Noël vert au moment du déjeuner. Yacer finit par se sentir très à l'aise. "En fait, c'est tellement grand, trop beau! J'aimerais bien habiter là, on pourrait jouer au foot avec les copains".