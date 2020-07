500 mètres carrés de tags place Duroc à Pont-à-Mousson

Plus de 500 bombes de peintures vidées pour une fresque sur les pavés de la place Duroc à Pont-à-Mousson. Une œuvre éphémère réalisée par six adolescents qui ne laisse personne indifférent.

« C'est génial », « c'est beau », « j'adore », les graffeurs en herbe attirent le commentaire et le passant… La dernière bombe de peinture sera vidée vendredi 17 juillet à Pont-à-Mousson après deux semaines de tags en toute légalité place Duroc : une fresque de 500 mètres carrés réalisée par six adolescents volontaires emmenés par Juliane Haas, une artiste nancéienne plus habituée aux fresques murales qu’à la peinture sur pavés.

Pour l'artiste c'est une première : « Je n'avais jamais fait de sol, je suis plutôt spécialisée dans la fresque murale et les pavés, c'est une texture aussi particulière avec laquelle il faut composer. C'est un projet qui est éphémère, qui ne durera pas dans le temps : on ne vernira pas la peinture volontairement pour qu'avec la pluie, le passage, le sable de la place, que la peinture s'enlève naturellement.

On est parti pour rappeler le passé industriel de Pont à Mousson. C'est une grande première : la place Duroc n'avait jamais été « taguée » par le passé. Il y en a forcément ceux à qui ça ne plaît pas, ils trouvent que ça dénature un peu la place mais ça reste un projet éphémère. Il y en a d'autres, au contraire, qui trouvent que ça ramène vraiment un coup de fraîcheur, de dynamisme ».

Un chantier de peinture et artistique financé par la mairie de Pont-à-Mousson avec plus de 500 bombes de peintures pour une fresque graphique avec des roues et des engrenages qui devrait durer deux mois avant de s’effacer pour laisser place au granit des pavés.

