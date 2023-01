50e édition du festival de la BD d'Angoulême : le programme de France Bleu La Rochelle

Plus que quelques heures avant le début de la 50e édition du festival international de la BD d'Angoulême. 200 000 visiteurs sont attendus dans les rues de la ville. Le programme est riche. France Bleu La Rochelle vous propose une petite sélection de choses à voir, en commençant par le manga.

Le coup d'envoi de la 50e édition de l'incontournable festival de la BD, c'est mercredi 25 janvier, au théâtre d'Angoulême, à 18 heures. C'est d'abord l'occasion de révéler le nom du Grand prix de la ville d'Angoulême, le plus prestigieux des prix angoumoisins. Deux femmes, et un homme sont en compétition. Il s'agit de la française Catherine Meurisse et du français Riad Sattouf ainsi que l'américaine Alison Bechdel.

Le manga à l'honneur

L'exposition phare de cette année c'est "L'Attaque des Titans, de l'ombre à la lumière". Tous les tickets ont été vendus pour cette expo déjà culte et inédite en Europe. 150 planches originales seront présentées à la médiathèque de l'Alpha. Les chanceux parmi les chanceux pourront même croiser son jeune créateur, Hajime Isayama, qui fait un passage éclair à Angoulême ce samedi.

Les fans de BD japonaise qui n'auraient pas réussi à dégoter de billet se consoleront avec un programme touffu. Deux autres rétrospectives sont consacrées à des maitres du manga, sur le plateau d'Angoulême. Le cœur du festival, ce sont bien sûr "Les Bulles", ces immenses chapiteaux posés un peu partout en ville. Signe de la vigueur incroyable du manga, la Bulle consacrée à ce genre, dans le quartier de la gare, est plus étoffée que jamais. A ne pas manquer la "Manga city", grand décor de ville asiatique qui sert désormais d'accès au chapiteau où sont installés les éditeurs.

Et beaucoup d'autres choses

Pendant quatre jours, Angoulême devient officiellement la plus grande librairie éphémère du monde. Pour la BD francophone ça se passe entre le Champ de Mars et le quartier de l'Hôtel de ville. L'occasion d'y rencontrer des dizaines d'auteur et pourquoi pas de se faire dédicacer un album. Certains sont très courus, et il faut réserver à l'avance ou gagner un tirage au sort.

Il y aussi bien évidemment les expositions, dont celle lumineuse qui met en valeur le métier méconnu de coloriste. Ca se passe au Vaisseau Moebius, le grand bâtiment vitré au pied du plateau, face à la Charente et tout près des Chais Magelis, l'incontournable rendez-vous des familles avec le quartier jeunesse, encore plus grand cette année.

Si vous vous baladez dans ce secteur, c'est peut-être l'occasion d'y découvrir l'univers de la scénariste Marguerite Abouet, la maman d'Akissi et d'Aya de Yopougon qui nous replongent dans la Côte d'Ivoire des années 1970. Arthur de Pins, le créateur de Zonbillénium sera aussi présent pour vous faire voyager dans son univers entre humour et horreur. Il est attendu samedi matin pour une performance graphique en direct.