53 ans après son premier enregistrement, un livre disque d'Astérix et Obélix revient restauré

France

Voilà une sortie en librairie qui va ravir les fans d'Astérix et Obélix ! Ce mercredi sort le livre disque "Le Menhir d'Or" de René Goscinny et Albert Uderzo. Il avait été écrit et enregistré en 1967, mais il a été restauré sous la supervision d'Uderzo.