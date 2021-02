53 objets du Titanic exposés à la Cité de la Mer à Cherbourg

Les 53 objets présentés à Cherbourg ont été remontés du champ de débris de l'épave du Titanic qui repose par 3800 mètres de profondeur de l'Atlantique Nord depuis le 10 avril 1912, date de son naufrage.

Ces objets ont été confiés pour deux ans à la Cité de la Mer dans le cadre d'un partenariat avec la société américaine RMS Titanic qui réalise des plongées sur l'épave depuis 1987.

Quelques uns des objets remontés de l'épave du Titanic présentés dans une vitrine de la Cité de la Mer © Radio France - Frédérick Thiébot

Parmi les 6000 objets remontés, ceux qui seront présentés dès la réouverture du site, ont été répartis dans quatre grandes thématiques au milieu du parcours "Titanic, retour à Cherbourg" ouvert en 2012 pour le centenaire du naufrage.

Tous ces objets évoquent des destins émouvants de passagers dont certains ont embarqué à Cherbourg.

Dans ces quatre vitrines, _le visiteur découvrira des symboles de cette "belle époque"_, explique Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer, comme une paire de chaussures de cérémonie ou simplement un rasoir Gillette tout comme un billet de 100 francs.

Une première en Europe

"Jamais ces objets n'avaient été présentés au public européen", précise Bernard Cauvin. Ils viennent d'Atlanta où tous les objets remontés depuis l'épave sont entreposés. Ce sera donc l'occasion de découvrir la mode et l'élégance de ce début de 20ème siècle avec la présentation d'un chapeau melon, de boutons de manchettes, un bracelet montre en or et une magnifique bague.

Un chapeau melon remonté de l'épave du Titanic - La Cité de la Mer / Lecaux communication B.Almodovar

La technologie à bord du paquebot est également symbolisé par la présentation d'un téléphone mural qui servait à communiquer entre les membres d'équipage ou encore une lampe électrique portable qui équipait les cabines de 1ères classe.

Téléphone mural retrouvé sur l'épave du Titanic - La Cité de la Mer / Lecaux communication B.Almodovar

La Cité de la Mer : futur lieu d'archives du Titanic

Ces objets mis à disposition à Cherbourg par RMS Titanic n'est qu'une nouvelle étape dans la collaboration de cette société américaine avec la Cité de la Mer, annonce le président du site Bernard Cauvin.

RMS Titanic va prochainement confier au site cherbourgeois, toutes les archives vidéos, sonores et autres réalisées lors des expositions sur le champ de l'épave depuis 1987.

J'en appelle à l'intelligence du gouvernement pour nous permettre une réouverture le plus tôt possible, plaide Bernard Cauvin

La Cité de la Mer aurait dû rouvrir ses portes en ce mois de février, mais avec la crise sanitaire, le gouvernement maintient les lieux culturels fermés. Décision que regrette Bernard Cauvin. _"_Nous avons largement la possibilité de rouvrir au public. On l'a prouvé l'été dernier en accueillant près de 100 000 visiteurs dans le respect des distanciations et consignes sanitaires", précise le PDG du site. . Il espère pouvoir présenter rapidement aux visiteurs ces objets du Titanic car même si l'Etat paie une partie du chômage partiel des 46 salariés, les charges courent toujours. "Tous les aquariums doivent être en fonctionnement, la facture énergétique reste la même". Bernard Cauvin estime que le conséquent déficit de 2020 pourra être absorbé, mais il ne faudrait pas que la situation perdure. Il souhaite une réouverture aux vacances de printemps.