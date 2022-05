593ème Fêtes de Jeanne d’Arc : le retour du défilé dans les rues d'Orléans

Après deux ans d'interruption à cause de la crise sanitaire, le défilé en l'hommage de Jeanne d'Arc reprend du service. Au terme d'une dizaine de jours de festivités, le point d'orgue des fêtes Johanniques se tiendra ce dimanche 8 mai.

Elle a délivré Orléans des Anglais il y a près de 600 ans, Jeanne d'Arc est honorée ce dimanche 8 mai. Après deux ans de restrictions sanitaires, les festivités reprennent enfin leurs vraies couleurs avec le défilé des troupes des unités de la garnison à pied, des troupes motorisées et un défilé aérien.

Une journée qui représente le point d'orgue des fêtes Johanniques qui ont lieu depuis le 29 avril, puisque "les combats libérateurs" ont eu lieu les 7 et 8 mai, explique Anne-Marie Royer-Pantin, historienne et autrice. Ensuite "on vient fêter cette extraordinaire délivrance", ajoute-t-elle.

Hommage, cortège et étendard

La traditionnelle cérémonie d'hommage à Jeanne d'Arc commencera ainsi à 14h30 ce 8 mai devant la Cathédrale avec les discours du maire et de l'Invitée d'honneur, cette année, l'ukrainienne Masha Kondakova.

Après l'hommage militaire, le cortège partira à 15h20. Au programme, le circuit habituel : Rue Jeanne d'Arc, Rue Royale, Avenue Dauphine, Rue Saint Marçeau et Retour à la Cathédrale vers 18H30.

Un trajet qui n'est pas anecdotique Anne-Marie Royer-Pantin explique l'esprit dans lequel s'est passé le premier défilé : "C'est spontanément, que ce soit les militaires, les religieux et les autorités civiles, et derrière eux toute la ville, dans immense élan de reconnaissance, refont ce trajet victorieux, traversent ce pont enfin ouvert grâce à la victoire des Tourelles".

Centre-ville difficilement accessible

Ce sera enfin la restitution de l'Etendard sur la place Sainte-Croix. "Un Etendard qu'elle est allé chercher à Tours et avec lequel elle est arrivée à Orléans" en 1429 précise Anne-Marie Royer-Pantin.

Attention pour les automobilistes, le centre-ville d'Orléans sera difficilement accessible en raison des différents hommages et route barrées en conséquence.