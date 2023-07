6 000 cyclistes, plus de 1 000 bénévoles : Pont-à-Mousson s'apprête à devenir la capitale du cyclotourisme

Ils sont plus de 300 actuellement, ils seront bientôt plus de 1 200. Une petite armée de bénévoles s'active depuis de longs mois déjà à Pont-à-Mousson afin d'accueillir la 84e Semaine fédérale de cyclotourisme , du 23 au 30 juillet.

6 000 cyclistes, qui pratiquent le vélo loisir, sans compétition, sont attendus. Tous les jours, ils pourront parcourir différents circuits (de 40 à 160 km) et découvrir la région à travers des visites et des animations. "Tous les parcours sont fléchés au sol", explique Didier, "donc il y a tous les jours 160 km de fléchage à faire, plus les panneaux à mettre pour indiquer les changements de direction. Ça fait de grosses équipes tous les jours !"

Les pancartes en attente d'être installée © Radio France - Isabelle Baudriller

"On va découvrir des vélos atypiques, avec un chien dans le panier, avec des enfants à l'arrière dans une cariole. C'est vraiment très familial comme pratique", souligne Olivier Sinot, le président de la commission d'organisation de la semaine fédérale.

Il faut penser aux conjoints "et souvent, ils ne sont pas férus de vélo du tout !", souligne Marcelle qui s'occupe du pôle animations. Charge à elle de trouver de quoi les occuper entre visites - notamment le parc animalier de Sainte-Croix - randonnées et découverte de groupes musicaux locaux.

Côté restauration, Bruno n'est pas en reste. C'est lui qui a passé toutes les commandes : "9 tonnes de frites pour la semaine, saucisses blanches, merguez, émincés de poulet, charcuterie et fromages de la région", énumère-t-il.

Beaucoup de deux roues dans les rues de Pont-à-Mousson et en Lorraine à partir du 23 juillet © Radio France - Isabelle Baudriller

Ces 6 000 participants, il faut aussi les loger. Trois campings éphémères ont été créés pour l'occasion et plus de 800 hébergements chez l'habitant ont été trouvés. "Les hébergeurs sont super sympas !" note Patricia qui y passe "150% de [ses] journées, je n'en peux plus !" Elle garde le sourire malgré tout et ne désespère pas de reprendre son vélo prochainement. "Il est à plat depuis le début de l'année !", s'amuse-t-elle.