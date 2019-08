60 ans après, retour dans la cité du Pont-de-Pierre à Bobigny qui a vu naître Astérix

Albert Uderzo, illustrateur et co-créateur du personnage d'Astérix

Bobigny, France

"Astérix est balbynien !", s'exclame fièrement Bénédicte Penn, la responsable des archives communales de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Elle nous accueille au numéro 3 de la rue Rameau dans la cité du Pont-de-Pierre qui a vu naître l'aventure Astérix.

Un Gaulois né sur un balcon

C'est au troisième étage de cet immeuble, situé juste en face du cimetière de Pantin, que vivait Uderzo en 1959 et qu'il a imaginé et esquissé les premiers dessins des petits gaulois avec son acolyte René Goscinny. "Ils étaient en train de fumer et de boire une petite anisette sur le balcon devant le cimetière quand ils ont eu l'idée de parler des Gaulois", raconte Bénédicte Penn.

L'immeuble à Bobigny où vivait Albert Uderzo © Radio France - Hajera Mohammad

Les habitants ne sont pas forcément au courant

Pourtant, cette page de l'histoire d'Astérix reste méconnue, y compris pour certains habitants de la cité et ce malgré la présence d'une plaque à l'entrée de l'immeuble. "Je ne l'ai appris que lorsque la plaque a été posée il y a dix ans", avoue Adama qui vit au 2ème étage depuis 37 ans.

Même explication pour Rossi qui habite dans l'un des deux appartements du troisième étage, peut-être celui où vivait Uderzo. "C'est dommage, on devrait peut-être le mettre un peu plus en valeur", reconnaît-il, alors que son fils, Jeden, âgé de 12 ans, lui était au courant mais a toujours du mal à y croire : "Sur les milliers de villes qui existent, je ne pensais pas qu'Astérix pouvait être né ici à Bobigny, dans le même immeuble, dans le même étage... On a de la chance !"

Bénédicte Penn, responsable des archives communales de Bobigny au 3ème étage de l'immeuble où a vécu Albert Uderzo © Radio France - Hajera Mohammad

Remettre Astérix à l'honneur

Bénédicte Penn reconnaît que la ville pourrait en faire un peu plus sur ce lien qui unit Astérix à Bobigny : "On va travailler ça !". Elle rappelle aussi qu'une exposition a été organisée et des panneaux explicatifs sont toujours accrochés sur les murs du centre social, à quelques mètres de l'immeuble de la rue Rameau. "Pourquoi pas en parler dans les écoles ?".

Rappeler aussi que trente ans après la naissance d'Astérix dans cet appartement, une nécropole a été découverte non loin de la cité, "une nécropole gauloise, c'était un signe !" . Et pourquoi pas distribuer aux enfants du quartier, l'album hommage "Générations Astérix" qui sort ce 28 août, en librairie ?

Exposition sur Astérix devant le centre social de la cité du Pont-de-Pierre à Bobigny © Radio France - Hajera Mohammad

Exposition exceptionnelle à la BNF

La Bibliothèque Nationale de France à Paris, prévoit également une exposition inédite du 20 au 22 septembre prochain, à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine. Pour la première fois, l'ensemble des planches originales du tout premier album de la série, Astérix le Gaulois, ainsi que les notes manuscrites, le synopsis et son scénario, seront présentés au public.