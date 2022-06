60 ans du lac de Monteynard : "Il y a vraiment eu un "effet passerelles" sur la fréquentation du lac"

Le lac de Monteynard (Isère), en Matheysine, fête ses soixante ans ce week-end. Créé en 1962, il doit faire face de plus en plus au défi de la sécheresse. "On sait qu'on aura peu d'apport en eau d'ici l'été", confirme Paul-André Chaix, le responsable d'exploitation du SIVOM, invité de France Bleu Isère.

"C'est le deuxième lac le plus venteux d'Europe après le lac de Garde en Italie. On est quasiment sûr d'avoir du vent au moins 300 jours par an."

France Bleu Isère : Pour commencer, peut-on rappeler l'histoire de ce lac artificiel ?

Paul-André Chaix : Ce lac est une retenue hydroélectrique détenue par EDF, qui a été créée en 1962, après environ cinq années de construction du barrage de Monteynard à Avignonet, la retenue hydroélectrique.

Un lac artificiel, qui a nécessité la destruction d'un village n'est-ce pas ?

Oui, le village de Savel qui a été entièrement rasé et reconstruit en partie : une chapelle a été reconstruite sur la rive droite du lac, à la mémoire du village de Savel et puis des constructions ont aussi été détruites du côté de Treffort, sur la rive gauche du lac.

Aujourd'hui, c'est devenu un lieu touristique majeur en Isère. À quel point ? Quel est le poids joué aujourd'hui par le lac de Monteynard en Isère ?

Au départ, on avait uniquement l'activité hydroélectrique. Mais au fur et à mesure des années, d'autres activités annexes sont arrivées sur le lac de Monteynard : on peut parler du développement de la planche à voile dans les années 1980, qui maintenant a aussi son pendant en kite surf et plus globalement tous les activités à voile.

Oui c'est un lac très venteux...

C'est le deuxième lac le plus venteux d'Europe après le lac de Garde en Italie. On est quasiment sûr d'avoir du vent au moins 300 jours par an, donc toutes les activités de voile sont possibles au Monteynard. Mais aussi les activités de bateaux à moteur comme la pêche, le ski nautique, le wakeboard. Sur les dix dernières années, on a un gros développement de l'activité en raison de la création des passerelles himalayennes.

On pense au trail notamment, n'est-ce-pas ?

Le trail des Passerelles, qui a été créé il y a dix ans à l'occasion des 50 ans du lac, a emmené une belle renommée et une belle image du lieu sur la région proche, mais aussi sur un territoire un peu plus étendu, voire au niveau national. Il y a vraiment eu un "effet passerelle". Maintenant elles attirent environ 150 000 passages par an, pour la randonnée complète des passerelles himalayennes.

L'Isère est en vigilance sécheresse depuis 15 jours, après un mois de mai très sec et très chaud. Quel est le niveau du lac aujourd'hui ?

Le niveau du lac est géré directement par EDF en fonction des besoins en hydroélectricité, en production d'énergie électrique, mais cela dépend aussi des apports. Effectivement, on a eu un hiver plutôt sec. Le Drac, qui forme le lac de Monteynard en majorité et qui puise sa source dans les Hautes-Alpes, dans le Dévoluy, a eu très peu d'eau de la fonte des neiges. Et si on ajoute à cela un printemps très sec, on sait qu'on aura peu d'apport en eau sur la fin du printemps et l'été.

Et ça risque de poser problème pour un certain nombre d'activités ?

Au niveau des activités, non, puisqu'on a un partenariat avec EDF qui nous garantit des cotes de navigabilité sur tout l'été. Donc les activités touristiques nautiques pourront toujours avoir lieu sur le lac de Monteynard.