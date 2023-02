600 personnes du bassin minier racontent leur territoire en dansant dans le court métrage "Bouge ton bassin"

600 collégiens et habitants de sept intercommunalités des 120 kilomètres de notre bassin minier du Valenciennois au Lensois ont participé à cette belle aventure humaine. Au programme des séances de sensibilisation au patrimoine minier, pas un luxe pour les plus jeunes dont certains ne connaissaient pas l'existence des mines dans leurs communes.

Et surtout cette chorégraphie commune, imaginée par Sylvain Groud le directeur du ballet du Nord

"La danse peut raconter cette histoire, rendre visible la fierté, la solidarité la fraternité (...) cette énergie qu'il y a sous terre pour en faire une richesse au bout des doigts"

Le chorégraphe qui s'est aussi inspiré des anciens qui lui ont raconté que lors des entretiens d'embauche les cadres en serrant les mains touchaient les mains "pour voir si c'était des bons travailleurs" un souvenir qui a été intégré dans sa danse. Une chorégraphie aussi enrichie sur les différents territoires qui ont travaillé avec 6 compagnies, à Wallers par exemple les danseurs amateurs miment des mineurs qui poussent les charriots.

Démystifier la danse contemporaine

Un nouveau pari du Ballet du Nord qui multiplie les projets avec les habitants, et de taille avec un territoire très vaste, mais il est gagné selon le directeur Sylvain Groud toujours poussé par l'envie d'emmener la culture au plus proche des habitants et de démystifier son art, car beaucoup n'avait jamais vu de danse contemporaine et finalement ils se sont révélés au fur et à mesure raconte le chorégraphe, comme Armelle Bisiaux, une habitante de Wallers

"J'étais pressée que le deuxième jour arrive pour aller répéter les danses, j'étais "folle" et je me suis dit tu sais faire pas mal de choses Armelle, petit à petit je vais me découvrir avec des choses merveilleuses"*

Et le pari a si bien marché que certains participants font même du covoiturage pour participer à des créations du Ballet du Nord

"Bouge ton bassin" est devenu un film

Un court métrage de 22 minutes où grâce aux drones on survole les terrils, et puis on redescend dans les corons rénovés, dans les sites miniers encore ouverts, et au milieu 180 personnes qui dansent cette même chorégraphie, des jeunes des vieux, des petits des grands des gros et des maigres**, une diversité des corps à l'unisson pour le bassin minier.**

Parmi les participants on retrouve à Condé sur l'Escaut en tenue de gribleuse avec son cafu bleu sur la tête, Viviane Aiello présidente des enfants de Ledoux du nom de la fosse où travaillait son papa, elle est fière d'avoir participé à ce projet

"c'est toujours pour nous une fierté de représenter nos parents, qui j'espère de là-haut nous on vus, et surtout là on était sur le site de Ledoux donc c'était merveilleux"

Armelle fait aussi partie des visages phares de ce court métrage souvenir, elle a été très émue lors de la projection dans sa ville natale

"ça fait quelque chose quand même, j'ai adoré et j'avais même des frissons, et j'étais fière, fière pour ma ville aussi"