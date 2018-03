Plus que quelques jours de répétitions pour les quelque 600 personnes qui participent au montage de Carmen avec la Fabrique Opéra à Grenoble. Première des quatre représentations de l'opéra le plus joué au monde le 30 mars au Summum.

Grenoble

A quelques jours de la première représentation de Carmen au Summum, la Fabrique Opéra de Grenoble est en pleine préparation : répétitions pour l'orchestre, les choeurs et les solistes, mise en scène, montage des décors, mise au point des costumes et des lumières ..

Véronique Saviuc a assisté à une répétition de solistes dans un local industriel de Moirans Copier

Marie Gautrot et Papuna Tchuradze répètent le duo de Carmen et Don José © Radio France - Véronique Saviuc

Toute la production s'est installée dans un local industriel à Moirans pour travailler sur l'opéra de Bizet écrit en 1875, avant d'entrer au Summum pour les derniers jours de répétitions. La FabrIque Opéra, association qui veut populariser l'opéra, met à contribution plusieurs lycées de l'agglomération, Argouges, Prévert, Jean-Jaurès, ainsi que l'Institut des Métiers et l'Ecole Académie de coiffure et de maquillage. Le compte à rebours est presque arrivé à son terme pour les quelque 600 personnes qui participent au projet.

Les musiciens amateurs de l'Orchestre Universitaire de Grenoble répètent plusieurs fois par semaine © Radio France - Véronique Saviuc

On peut avoir jusqu'à 180 personnes sur le plateau, le plus difficile à gérer, c'est le planning de répétition - Gil Galliot, metteur en scène

Ceux qui répètent en premier, ce sont les choristes. Ils sont très nombreux -165 personnes et même 180 avec les enfants- et ils ont une grande importance dans Carmen. Ensuite, viennent les solistes. "En fait je cloisonne, explique Gil Galliot, le metteur en scène. Je travaille la mise en place , ensuite je vois comment la mise en scène peut fonctionner avec la musique. On ne travaille pas les deux en même temps. Ce serait compliqué et cela fatiguerait la voix des solistes"

Carmen est un rôle qui me correspond vocalement mais qui demande une grande endurance musicale - Marie Gautrot, mezzo-soprano

Marie Gautrot explique comment elle envisage le rôle de Carmen Copier

C'est la mezzo-soprano Marie Gautrot qui incarne Carmen : "C'est un personnage à grande puissance dramatique, donc il y a un gros travail théâtral à faire. Une femme qui est à la fois séductrice et violente. Je pense qu'il y a des choses de moi dans Carmen et puis il y a des aspects que je dois travailler pour rentrer dans le rôle. C'est un rôle qui me correspond vocalement et le personnage est toujours sur scène. Cela demande une grande endurance musicale à avoir !"

Chaque fois que je répète Carmen, je n'arrive pas à m'endormir parce que cette musique vous obsède -Patrick Souillot, chef d'orchestre et directeur de la Fabrique Opéra

Patrick Souillot a monté plusieurs fois Carmen mais il ne cesse de découvrir de nouvelles choses dans l'écriture de Georges Bizet. "C'est une oeuvre fascinante parce qu'elle a une mécanique implacable. Dès qu'on joue la première note de l'ouverture, on sait déjà par quelles émotions on va passer et c'est un plaisir. A chaque fois que je répète, je n'arrive pas à m'endormir parce que cette musique vous obsède".

Arthur Verdet, chef de choeur et pianiste, il accompagne les solistes pendant les répétitions © Radio France - Véronique Saviuc

La "Générale" est traditionnellement réservée aux scolaires, ils seront 2300 le 29 mars au Summum avec 300 personnes en situation de grande précarité. Suivront 4 représentations les 30-31 mars et 1 et 3 avril au Summum.

La billeterie est ouverte, on peut acheter des billets, à la Fabrique Opéra, sur son site internet et dans plusieurs grands magasins comme la FNAC, Carrefour, Intermarché, Géant Casino , Super U..

Lire aussi : Un taureau sur scène pour Carmen, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra à Grenoble