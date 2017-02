600km à vélo : le défi fou d'Arthur, 12 ans

C'est un défi un peu fou : un gamin de 12 ans va réaliser 625 km à vélo, de Rennes à Bergerac, pour aller voir le tour de France, qui ne passe pas en Bretagne cette année. Arthur habite Saint-Briac-sur-Mer, près de Saint Malo. Et chaque kilomètre parcouru rapportera de l'argent à une association.

Maillot de cycliste sur le dos, Arthur s’entraîne à bonne cadence. Et l'entrainement va monter en gamme durant ces 5 prochains mois : "En ce moment, je roule deux fois par semaine, ce qui fait à peu près 80km, explique le jeune fan de cyclisme, mais au fur et à mesure je fais faire plus de kilomètres et suivre un régime alimentaire spécifique".

Le garçon s'entraîne deux fois par semaine, mais la cadence va grimper au fur et à mesure © Radio France - Nathan Lautier

12 ans et déjà un régime de champion pour ce fan du tour de France. Il allait chaque année au bord des routes voir le peloton. Mais cette fois, la Grande Boucle boude tout le Nord-Ouest du pays. Alors l'idée a germé dans la tête du papa Bernard : "au début on pensait faire ça juste tous les deux, pour nous, raconte-t-il, mais on s'est dit ensuite que c'était un beau défi et qu'il fallait que ça serve à quelqu'un d'autre".

Il commence le vélo il y a seulement deux ans

La famille a donc tout de suite pensé à l'hôpital de Saint-Malo. Arthur y a été soigné pendant plusieurs années, pour des problèmes de coordination qui l'empêchent de faire du sport. Il commence le vélo il y a deux ans à peine. "Il a fallu se battre contre pas mal de choses, explique la maman, Stéphanie, mais aujourd'hui, grâce aux médecins on est débarrassés de ça. On a toujours été très bien accueillis à l’hôpital de Saint-Malo, mais on y a vu aussi des cas bien plus graves qu'Arthur".

"C'est un moyen rendre ce qui nous a été donné", résume la maman

Arthur a commencé à faire du vélo il y a deux ans à peine © Radio France - Théo Hetsch

Sur conseil de l'hôpital, ils se tournent donc vers l’association "Rêve de clown", qui emploie des clowns professionnels pour venir égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Une cagnotte participative sur Kengo.bzh permet à tout un chacun de donner - et d'aider la famille à payer l'hôtel et le train du retour - et puis Arthur s'est fait sponsorisé par certaines entreprises du territoire, comme Odemer, à Saint-Meloir-des-Ondes, qui s'engage à verser 1 euro 50 à chaque kilomètre parcouru par Arthur.