62 pilotes pour la course de côte de Tonnerre

Une soixantaine de bolides vont s'élancer ce dimanche pour la 44e course de côte de Tonnerre (Yonne). Parmi les concurrents, un couple qui partage la même passion de la conduite. Et toute la famille suit leurs duels.

C’est un parcours de 1500 mètres. Une montée que chacun des 62 concurrents va réaliser trois fois. La course de côte de Tonnerre compte pour la coupe de France de la montagne et les challenges Bourgogne Franche Comté.

Samedi après-midi et dimanche matin, les essais ont été suivis par un public ravi du spectacle. "C’est la première fois que je viens et je suis très contente. Ça va vite, c’est spectaculaire, c’est très bien", dit une dame. "Les glissades dans les virages, les pilotes… quand on est amoureux de la voiture, on ne peut être qu’intéressé", ajoute un monsieur.

C'est Nicolas qui a donné le virus à Vanessa, il y a trois ans

A quelques mètres de là, sur le bord de la route, Iris, 6 ans, écoute les annonces du speaker. "Ça va vite", note la petite fille. Elle est attentive parce que ses deux parents font partie des concurrents : "Papa a le numéro 48 et maman le numéro 49", explique la fillette. Il s’agit de Nicolas, maçon, et de Vanessa, secrétaire médicale. Le couple est venu de Vaudeurs, dans le sénonais, pour participer à cette course de côte.

La voiture de madame... Vanessa a pris le virus il y a trois ans. © Radio France - Thierry Boulant

C'est Nicolas qui a donné le virus à Vanessa, il y a trois ans : "mon rêve à moi, c’était d’avoir ma propre voiture de rallye. Elle est venue avec moi pour essayer, et puis après, elle s’est acheté sa propre voiture de course", explique le coureur. Nicolas prépare les voitures et donne des conseils. Vanessa les écoute de temps en temps : "il me dit « ne prends pas trop à gauche ou ne prends pas trop à droite ». Je l’écoute parfois mais en fait, je prends ce que je veux !" dit-elle en riant.

Un duel dans la course

Entre ces deux amoureux-là, c’est une petite compétition parallèle qui s'est installée. Une course dans la course. Pour l'instant, Nicolas garde l'avantage, mais il n'est pas tranquille. "Si elle arrive à passer devant moi, alors que c’est moi qui lui répare sa voiture, là, j’aurais un peu les boules… " dit-il, plein de franchise.

La voiture de monsieur : Nicolas conduit une Peugeot 306 GTI © Radio France - Thierry Boulant

Dans le public, il y a aussi Nadia, la grand-mère. Elle suit régulièrement les exploits de sa fille et de son gendre. "Ils sont un peu concurrents l’un de l’autre !" note-t-elle en souriant. "Mais mon gendre a une 309 GTI,. C'est une voiture un peu plus puissante que celle de ma fille, qui n’a qu’une 205 GTI". Cette passion leur coûte 2 000 euros par an, mais l’essentiel, pour eux, c’est n'est pas forcément de gagner. "Mon objectif, c’est de finir la course", explique Nicolas, "se faire plaisir et ramener les voitures entières à la maison", ajoute sa compagne.

La course de côte de Tonnerre - Le reportage de Thierry Boulant Copier

Certaines voitures ressemblent à des bolides de Formule 1 © Radio France - Thierry Boulant