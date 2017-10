7.000 visiteurs découvrent le fonctionnement du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à Garons

Le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile fête ses soixante ans cette année. A cette occasion la base de Garons a ouvert ses portes ce samedi. Un moment d'émerveillement pour les enfants comme pour les parents.

Il y avait une queue de plusieurs centaine de mètres à l'entrée de la base de Garons aujourd'hui. Le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile s'était mis sur son 31 pour des démonstrations de vols et de secours.

Raphaël, 9 ans , est émerveillé.

Mais il n'y a pas que lui ,son père Armand venu des Alpes Maritimes a fait le déplacement pour pouvoir apercevoir des "héros" du quotidien.

Démonstration d'hélitreuillage, de secours en montage, tout est fait pour éblouir les visiteurs. Ils sont 7.000 au total a avoir fait le déplacement pour remercier ces secouristes qui interviennent dans des milieux périlleux en montagne ou en mer. Et cette marque d'affection ça touche le président du groupement.

On a jamais de retours des gens qu'on sauvent car une fois qu'on les déposent, on ne les voient plus, aujourd'hui des gens viennent nous voir pour nous dire vous m'avez sauvé, c'est merveilleux. "