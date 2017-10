7.500 coureurs à Rennes pour le marathon vert

Ce dimanche, environ 7.500 personnes se sont élancées au départ des cinq courses organisées pour le marathon vert. Une course avec un objectif écologique, mais avant tout très populaire.

C'est à 9 heures du matin que les marathoniens se sont lancés. 1.769 coureurs qui ont parcouru 42,195 kilomètres dans la matinée, entre Cap Malo et l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Les marathoniens qui couraient en duo, ou à cinq en relais, sont eux partis dans l'heure suivante. Il aura fallu moins de vingt minutes aux plus rapides pour distancer le reste du groupe. Une poignée de coureurs a ainsi fait toute la course quelques kilomètres devant, avec deux d'entre eux au coude à coude jusque dans les derniers mètres. C'est finalement le kényan Josphat Kiprono qui s'est imposé en 2h09'45. Florian Le Vigouroux devient de son côté champion de Bretagne avec un chrono de 2h24'43.

Des courses ouvertes aux amateurs

Au-delà des athlètes en tête de course, ce sont pour l'essentiel des amateurs qui se sont alignés derrière la ligne de départ. La majorité sont arrivés entre trois et quatre heures après le départ.

Des meneurs d'allure ont accompagné les coureurs, pour leur permettre de se caler sur un rythme précis et tenir leurs objectifs de temps © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

C'est le deuxième marathon pour André-Marie, qui a terminé au bout de 3h33 : "j'aurais voulu faire mieux, mais je suis déjà content de ce temps ! Je m'étais fixé un objectif autour de 3h30 donc ça va" explique-t-il en fin de course, à peine essoufflé, malgré les crampes dont il a été victime autour du trentième kilomètre.

Un soutien du public essentiel

A chaque kilomètre couru, un arbre est planté, c'est l'objectif écologique de la course, mais surtout des dizaines d'encouragements sont lancés. Pour tenir jusqu'au bout, André-Marie a pu compter sur sa famille : une douzaine de personnes sont venues l'encourager à différentes étapes du parcours, à grands renforts de pancartes et sifflets. Un soutient plus qu'apprécié par le coureur :

Ça donne un coup de boost, quand on entend au loin son prénom, on sent l'adrénaline qui remonte, et on a envie de s'accrocher pour eux qui ont fait l'effort de se lever aux aurores et venir

La filleule d'André-Marie le guette à l'approche de la ligne d'arrivée © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

D'autres se sont déplacés pour l'arrivée seulement, bien décidés à soutenir leurs amis dans les tous derniers mètres. "C'est la première fois qu'on assiste au marathon car on a un copain qui court, explique Charles, venu avec d'autres amis. Quand il se donne comme ça, à fond, il mérite qu'on le soutienne !"