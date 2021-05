Heures Vagabondes : sept concerts gratuits cet été dans la Vienne

Pour faire face à la situation sanitaire inédite, le festival des Heures Vagabondes se réinvente pour poursuivre cette belle aventure musicale annonce le Département de la Vienne. Sept concerts de type scène locale avec une programmation exclusive de groupes professionnels de musique actuelle du département sont donc proposés au public pour cette 17ème édition. Le Département poursuit ainsi le tournant engagé depuis 2018, lorsque, pour la première fois, la programmation des Heures Vagabondes a fait la part belle à des scènes locales permettant à des pépites du cru de se faire connaître.

D’Antran à Chouppes, en passant par Champigny-en-Rochereau, Châtellerault, Vivonne ou encore Celle-L'Évescault et Civaux, le folk, pop, le rock, le jazz et autres rhythm' and blues raisonneront sur le territoire de la Vienne. L’occasion de découvrir les "voix" du Département et notamment la plus célèbre d’entre elles : Marghe, gagnante de l’émission de télévision the Voice 2021. Avec son complice pianiste David Henry avec qui elle forme le duo Mada, ils se produiront le 23 juillet, à Civaux.

Le duo Mada avec Marghe, gagnante de the Voice 2021 et son complice pianiste David Henry, se produira le 23 juillet, à Civaux. - Les Heures Vagabondes

Le programme des Heures Vagabondes 2021

Folk, pop, rock, jazz , rhythm and blues... sont au programme de votre été dans le Vienne grâce au festival des Heures Vagabondes et ses 7 concerts :

The Amber Day (indie folk), le vendredi 9 juillet à Antran, place du Gâtineau

Klone (rock progressif), le samedi 10 juillet à Champigny-en-Rochereau, parking de l'auberge

Cactus Riders (rock années 50), le vendredi 16 juillet à Châtellerault, parc du Chillou

Djao (world music), le samedi 17 juillet à Viconne, Parc de Vounant

Papa Soul Club, (rhythm and blues - jazz) le mercredi 21 juillet à Celle-L'Evescault, parking de l'école

Mada (pop), le vendredi 23 juillert à Civaux, parking poids-lourds

Uncut (rock), le samedi 24 juillet à Chouppes, salle multi-activités

L'ensemble de ces soirées débute à 21h, ce sont des concerts gratuits.