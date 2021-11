Sept kilomètres de guirlandes : la décoration du sapin de Noël de Strasbourg a commencé

C'est le signe que le lancement du marché de Noël de Strasbourg se rapproche. Le grand sapin de la place Kléber est en train d'être décoré par une équipe d'une dizaine de techniciens qui se relaient sur deux nacelles de 40 mètres de haut.

Plus d'une centaine d'étoiles lumineuses

Le thème choisi cette année par la mairie, c'est " allumons les étoiles ". Toute la décoration va donc tourner autour de l'étoile, explique Romaric Gusto, de la société Sigmatech, en charge de la décoration du grand sapin : " Il y aura 7 kilomètres de guirlandes et plus d'une centaines d'étoiles lumineuses, or et argentées, ainsi que des étoiles en bois, fabriquées par un artisan alsacien : un matériau plus noble et plus durable".

Des boules étoilées lumineuses donneront l'impression d'aurores boréales

A cela, s'ajouteront une centaine de boules rouges de Noël, rappelant les pommes qu'"on mettait à l'époque sur les sapins", et puis des boules étoilées qui pourront changer de couleurs et "donner l'impression d'une aurore boréale avec des tons de bleu et de vert". "On aura également des décorations en forme de cathédrale, faites en billes de plastique recyclées issues du centre de tri, grâce à de l'impression 3D".

Un chantier de trois semaines

Cette décoration est un énorme chantier de trois semaines, débuté la semaine dernière et qui dépend beaucoup des conditions météo. Chaque branche du sapin est enrubannée, l'une après l'autre, en partant du haut. Tout doit être prêt pour l'inauguration du marché de Noël, le 26 novembre.