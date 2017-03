7 œuvres volées aux juifs par les nazis exposées au musée de Valence

Le Musée de Valence art et archéologie met en avant 7 œuvres spoliées par les Nazis. Elles avaient été volées aux juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. Leurs propriétaires restent inconnus.

Le Musée de Valence art et archéologie met en avant 7 œuvres spoliées par les autorités nazies. Elles ont été volées aux juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le Musée a décidé de les mettre en avant dans le cadre de son focus sur les collections de mars.

Un logo pour signaler l'histoire de ces tableaux

Ruines à la Pyramide, 18e siècle, de Giovanni-Paolo Pannini. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le Musée de Valence met en avant ces 7 œuvres, 4 tableaux faisaient déjà partie de l'exposition permanente et 3 ont été sortis de la réserve. Ces tableaux sont tous exposés, jusqu'en juin, avec un logo orange qui signale leur histoire très spéciale. Ce logo stipule "Oeuvre récupérée en 1945, origine incertaine".

Les œuvres exposées sont : Fusillade, d'Hippolyte Bellangé ; Nature morte aux raisins, de Louis Vidal ; Ruines à la Pyramide et Ruines à l'Obélisque, de Giovanni-Paolo Pannini, Le Grand pont de Hubert Robert, Nature morte aux huîtres et au verre de vin de Philippe Rousseau et Esquisse pour la Bataille de Jemmapes, d'Horace Vernet.

Des œuvres spoliées par les nazis et récupérées en 1945

Trois œuvres ont été sorties de la réserve du Musée de Valence et seront exposées jusqu'en juin prochain. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces 7 tableaux ont été volés à des propriétaires juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ils ont été récupérés par les Alliés en 1945. "Plus 60.000 œuvres provenant de France ont été retrouvées en Allemagne et en Suisse, 45.000 ont été rendues aux familles, 15.000 ont été vendus par les Domaines français et près de 2.000 ont été gardées dans les musées" explique Pascale Soleil, la directrice du Musée de Valence.

Ces 7 tableaux font partie de ces œuvres gardées dans les musées français, des œuvres identifiées "Musées nationaux récupérations" (MNR). "C'est important de mettre en avant ces œuvres et d'expliquer leur histoire particulière" explique Laura Locatelli, médiatrice au Musée de Valence.

"C'est un devoir de mémoire de sigler ces œuvres et de les mettre en avant"

Pascale Soleil : "Nous avons un mémoire de devoir, de solidarité et de réparation". Partager le son sur : Copier

Un devoir de mémoire important à un mois et demi de la Présidentielle

A un mois et demi de l’élection présidentielle, le devoir de mémoire est plus jamais essentiel pour Pierre Pieniek. "Chaque fois qu'un programme électoral parle de privilégier une culture locale, d'identité nationale, il faut se méfier" insiste le président de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme dans la Drôme.

"L'extrémisme commence toujours en attaquant la culture, en coupant les gens de leurs racines"

Ces 7 œuvres présentées au Musée de Valence n'ont donc pas encore retrouvé leurs propriétaires ou leurs descendants. S'ils se manifestent avec des preuves, le tableau leur sera rendu. "Nous avons un devoir de réparation, le musée rendra ces œuvres à leurs ayants droits avec plaisir s'ils sont un jour retrouvés" explique Pascale Soleil.

Pourconnaître la liste des œuvres siglées "Musées nationaux récupérations" et se faire connaître en tant qu'ayant droit, il faut se rendre sur la base de données Rose-Valland.