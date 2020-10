7 spectacles taurins en 7 jours à Saint-Gilles pour la Fête de la Toussaint

« ¡ 7 espectaculos 7 ! » : toutes les tauromachies seront bien représentées à Saint-Gilles pour la fête de la Toussaint Saint-Gilles. "Tauromachies espagnole, camarguaise et même, américaine", précise la mairie dans son communiqué. La fête de la Toussaint est organisée du 24 octobre au 8 novembre, avec "un programme renforcé dans les arènes Emile Bilhau" qui accueilleront 7 spectacles en 7 jours.

« Notre objectif était de tout faire pour ne pas avoir de temporada blanche à Saint-Gilles en 2020. Et nous sommes en passe de réussir !" Benjmain Guidi, adjoint délégué aux Festivités à la mairie de Saint-Gilles

Le programme

- Pour les déçus de la Feria de la Pêche et de l’Abricot, une Fiesta campera flamenca aura lieu le dimanche 25 octobre, à 15h. La mairie ceci dit précise qu"il "est encore trop tôt pour dévoiler les toreros présents et la ganaderia choisie"

- Pour les déçus de la fête de la saint Gilles : 3 courses camarguaises pourront se tenir les vendredi 30 octobre, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, à 14h30. Tous les niveaux de la discipline seront représentés et iront crescendo : course de taureaux jeunes le 30 octobre, course Avenir/Espoir le 31 octobre et course aux As le 1er novembre avec la despedida du vaillant taureau Moka de la manade Rousty (de 5 à 13 euros selon le spectacle). A ce programme, s’ajoutent deux courses au plan avec les manades Martini (Samedi 7 novembre) et Aubanel (Dimanche 8 novembre) dont l’entrée sera gratuite.