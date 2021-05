Ouverture de 70.8 à Brest : une nouvelle fenêtre sur l'océan

Son nom évoque les océans qui recouvrent 70,8% de la surface de la planète. Achevé depuis plusieurs mois, 70.8 va enfin pouvoir se dévoiler au public dès ce samedi 29 mai. Le centre de culture scientifique dédié aux technologies et aux innovations maritimes a été inauguré vendredi par son parrain, le skipper Thomas Coville, devant un parterre d'élus. Il propose plus de 900m² d'espace de visite sur trois niveaux, dessinés comme un navire à trois points.

Fasciner petits et grands

Si l'exposition est permanente, elle évoluera au gré des innovations. Car la galerie plonge le visiteur dans des enjeux très actuels : les énergies marines renouvelables, les biotechnologies, le trafic maritime, les navires du futur, ou encore l'exploration des grands fonds. Pour Céline Liret, la directrice scientifique d'Océanopolis et commissaire d'exposition : "Ça raconte ce qui est aujourd'hui un peu caché dans les entreprises, dans les laboratoires. Il y a quand même une richesse en Bretagne dans ce domaine-là, énormément de gens qui innovent. Le choix des sujets présentés est lié au savoir-faire, à l'expertise, aux compétences du territoire."

Dynamique et interactive, la scénographie a été pensée pour fasciner petits et grands. "Il y a plein de choses qui attisent la curiosité, confirme Céline Liret. Il y a toujours un écran, une maquette, un diorama... on est surpris, on a envie de lire, d'aller plus loin, de découvrir..."

70.8 espère immerger 60.000 visiteurs par an.

L'architecte a voulu créer un "navire à 3 ponts" pour occuper le volume impressionnant du lieu (19 mètres sous plafond). © Radio France - Nicolas Olivier

Infos pratiques 70.8 by Océanopolis Brest, aux Ateliers des Capucins. Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h30. Et de 10h à 18h30 le week-end, les jours fériés et en période de vacances scolaires. Entrée adulte 8€, jeune (14-17 ans) 6€, enfant (4-13 ans) 4€, gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation en ligne obligatoire.