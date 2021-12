70.8 à Brest : la nouvelle attraction qui peine à attirer

Six mois après son ouverture, la galerie des innovations maritimes installée aux Ateliers des Capucins à Brest (Finistère) n'est pas encore parvenue à trouver son public. Le lieu dédié à la science et aux technologies marines, pourtant plébiscité par les visiteurs, espère enfin décoller en 2022.

Inauguré le 28 mai dernier, 70.8 by Océanopolis espérait 60.000 visiteurs par an. Après six mois d'ouverture, le pôle des excellences maritimes est loin du compte : seules 8.000 entrées ont été comptabilisées. Un démarrage poussif que la crise sanitaire ne suffit pas à expliquer.

Une identité trop floue ?

Nichée au fond de la place des Machines, partiellement dissimulée par le majestueux canot de l'Empereur, la galerie - nommée en référence aux océans qui couvrent 70,8 % de la surface du globe - semble souffrir d'un manque de visibilité et d'une identité difficilement perceptible, d'autant que la devanture est assez sombre et pas forcément engageante. "On ne comprend pas du tout de quoi ça cause, on ne sait pas vraiment si c'est ouvert au public. En plus, sur la vitrine, il est marqué qu'il est préférable de réserver, ça n'encourage pas les visiteurs de passage à venir", estime Loïck, un Rennais en promenade aux Capucins.

Malgré un tarif attractif (8 euros l'entrée adulte), les Brestois, les Finistériens et les touristes semblent hésiter à pousser la porte. Pourtant, le taux de satisfaction est excellent, assure le directeur Patrick Prieur : "Il est de l'ordre de 100% ! Chaque visiteur ressort à la fois surpris par la densité du contenu, qui reste très accessible, et souvent émerveillé par la beauté des lieux". 9 millions d'euros ont été investis dans cet équipement, pensé comme le complément d'Océanopolis.

On est extrêmement confiants

ECOUTEZ Patrick Prieur, directeur de 70.8 by Océanopolis Copier

Une conférence d'Ewan Lebourdais ce samedi

Pour tenter de dynamiser la fréquentation, le centre de culture scientifique se démène en proposant des expositions temporaires (comme celle dédiée à l'Ultim Sodebo de Thomas Coville, parrain du lieu) et des événements ponctuels, à l'image de la conférence du photographe de mer Ewan Lebourdais, programmée samedi 16 décembre à 14h et à 16h dans l'auditorium des Capucins, qui sera suivie d'une dédicace dans les locaux de 70.8. Réservation obligatoire par e-mail (conference@70point8.com).

70.8 est "un équipement assez exceptionnel" pour le photographe Ewan Lebourdais. Copier

Le directeur se dit persuadé que la galerie finira par s'imposer dans le paysage touristique brestois. Patrick Prieur espère un vrai démarrage dès 2022.