700 000 personnes ont regardé la Main Square TV!

Reportée pour cause de Covid-19 l'édition 2020 du Main Square Festival à Arras a dû opérer un repli stratégique sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre le contact avec les festivaliers. Et apparemment le pari est réussi, selon les organisateurs la télé éphémère aurait été largement suivie!

"3 jours de programmes, 30 heures de diffusion, 3,5 millions de personnes touchées et 700 mille téléspectateurs"! Les chiffres publiés par l'organisation du Main Square Festival parlent d'eux mêmes, le pari d'une télé éphémère en lieu et place de l'édition 2020 du festival arrageois semble avoir été gagné!

Des rediffusions de lives enregistrés lors des précédentes éditions, des clips réalisés spécifiquement quelques jours plus tôt à la citadelle d'Arras par Skip The Use, Marcel et son orchestre ou bien encore Last Train ou bien encore des recettes de cocktails et autres escapades dans la région, les programmes semblent avoir séduit les "téléspectateurs.

Et puis cette édition "télévisée" a aussi permis aux organisateurs de marquer le terrain pour 2021 puisque pas moins de 26 artistes ont d'ores et déjà annoncé leur participation l'année prochaine...

Vendredi 2 Juillet 2021

STING, NEKFEU, LP, ALAN WALKER, MARCEL ET SON ORCHESTRE, IZIA, HENRI PFR

PASTEL COAST, BAASTA!, LAST NIGHT WE KILLED PINEAPPLE, SH4M4N1SM

Samedi 3 Juillet 2021

PIXIES, VALD, MADEON, BETICAL, BIRDS OF DAWN, DEDHOMIZ

Dimanche 4 Juillet 2020

TWENTY ØNE PILØTS, SUM 41, CABALLERO & JEANJASS, LAST TRAIN, ALEC BENJAMIN,

MIDOS LADOWZ, MASSTØ, YN, CHARBON