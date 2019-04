700 personnes dans le cortège du carnaval de Montbéliard 2019 ce dimanche

La 16ème édition du carnaval de Montbéliard se déroule ce dimanche 14 avril. Cette année, le thème sera "Au pays de...". Plus de 700 personnes dans leur plus beau costume défileront avec douze chars dans les rues de la cité des princes.

Montbéliard, France

Plus de 700 personnes en costume sont attendues dans le cortège du carnaval de Montbéliard ce dimanche 14 avril. Le thème de cette 16ème édition c'est "Au pays de...". L'événement est organisé par le collectif M’Ani&Fest, en collaboration avec la Ville de Montbéliard avec plus d'une centaine de bénévoles.

Douze chars et 3 tonnes de confettis pendant le défilé

Douze chars : de la diaichotte du château de Montbéliard, en passant par les Super-Héros ou encore les licornes et les lutins partiront à partir de 14h30 de la Roselière et défileront ensuite dans le centre-ville de Montbéliard sur un parcours de plus de 3km.

Dans le cortège 27 groupes dont 17 associations et 10 troupes musicales seront présents, et 3 tonnes de confettis seront utilisés.

Pour clore les festivités, toutes les troupes musicales se retrouveront à partir de 16h30 à la Roselière pour un grand concert final. De nombreuses animations sont également prévues pendant tout le défilé.

L'année dernière, le carnaval de Montbéliard a rassemblé plus de 17 000 personnes.