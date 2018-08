Béziers, France

Pour sa cinquantième édition, la feria de Béziers semble avoir retrouvé un souffle qu'elle avait un temps perdu. Six jours de fête cette année qui se sont achevés mercredi soir. Le bilan fait apparaître une fréquentation en hausse. Une "vraie réussite" selon le maire Robert Ménard, avec 730.000 visiteurs (chiffres police) et 30.000 entrées dans les arènes. Et surtout aucun incident majeur. Pas de blessé grave, quelques rares bagarres, un seul cambriolage. On croirait le bilan d'une fête de village.

Sur la route, la police a relevé 86 délits pour alcool au volant et dressé 76 contraventions, soit autant que l'an dernier mais avec une journée de fête supplémentaire.

En finir avec les "immenses beuveries"

"Une ambiance bon enfant", se félicite Robert Ménard. "Je crois qu'on a réussi ce qu'on voulait : une feria qui ne commence pas à 18h et qui ne soit pas une immense beuverie ou au mieux une boîte de nuit à ciel ouvert. On voulait des activités pour les petits, pour ceux qui ne s'intéressent pas qu'à la corrida. C'est réussi !". Fait nouveau en effet : le public est venu cette année bien plus tôt en journée et pas seulement à l'heure de l'apéro ou pour les soirées.

"Les gens viennent en se sachant en sécurité."

Il faut dire que le dispositif de sécurité en impose : 500 agents chaque jour. Côté prévention, avec 1.600 éthylotests distribués, les professionnels ont joué le jeu en ne servant plus d'alcool une demie-heure avant la fin de la feria. Il est par ailleurs interdit d'entrer dans le périmètre feria avec une bouteille. "Les gens viennent en se sachant en sécurité", note Yvon Calvet, le procureur de la République de Béziers, et cela tient selon lui "au rôle très dissuasif du service d'ordre".

340 kilos de denrées avariées

Les contrôles concernaient aussi le respect des normes sanitaires, dans les restaurants, bodegas et casetas. Pas moins de 340 kilos de nourriture avariée ont été saisis. "Ce sont plutôt des marchands ambulants à qui on ne redonnera pas d'autorisation l'an prochain", assure le sous préfet, Christian Pouget.

"Il faut que la feria soit l'affaire de tous les Biterrois."

Un seul bémol, le manque de bénévoles pour encadrer la feria, pour informer, guider les visiteurs. Ils n'étaient qu'une trentaine sur les... 77.500 habitants que compte la ville.

"Nous avons besoin d'eux" dit Robert Ménard. "Cette fête est la fête de tous les Biterrois. Regardez un paquito comme l'autre jour avec des enfants, il faut des adultes à côté ! (...) Mon rêve serait qu'il y ait des centaines de gens qui se disent à un moment, "être biterrois" c'est donner un peu de son temps. Pas toute la journée mais quelques heures. On a transformé la féria en fête familiale, sans incident. La prochaine étape c'est que ce soit l'affaire des Biterrois."

En finir avec "les immenses beuveries ou au mieux ces discothèques à ciel ouvert". Robert Ménard, maire de Béziers