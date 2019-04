75 ans du Débarquement : un Airbus pourrait participer au meeting aérien du 4 août à Granville-Jullouville

Granville, France

Les participants au meeting aérien du Piper Opération Cobra pourront-ils voir voler un Airbus au-dessus de la Baie de Granville lors de la prochaine édition du Piper Opération Cobra le 4 août prochain ? C'est en tout cas une possibilité selon un communiqué de l'Aérienne du Choletais qui organise cette rencontre aéronautique internationale, le plus grand rassemblement d'avion Piper actuellement. Un symbole important l'année du 75e anniversaire du Débarquement.

Le dernier né de la gamme Airbus est un géant. Il mesure plus de 73 mètres, a une envergure de 64,75 mètres, une hauteur de 17 mètres et peut peser jusqu’à 306 tonnes. Il est également l’un des plus imposants gros-porteurs et long-courriers au monde et peut transporter jusqu’à 440 passagers. L'appareil viendrait spécialement de Toulouse car il appartient au constructeur Airbus basé là bas.

"Airbus est l’avion de la Paix" Philippe Renaudet, président du Piper Opération Cobra.

Pour Philippe Renaudet, le président de la manifestation du Piper Operation Cobra "la venue de cet appareil serait exceptionnelle compte tenu de la symbolique d’un tel avion puisqu’Airbus a été créé au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale par des nations qui se faisaient en guerre 20 ans auparavant !"

De nombreux paramètres sont encore à définir pour s'assurer de cette venue. Selon le colonel Christian Velluz, directeur des vols et Philippe Renaudet : "Un déplacement sur Toulouse est ainsi prévu courant mai pour rencontrer les pilotes d’essais d’Airbus" afin de préparer le déplacement.