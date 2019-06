VIDÉOS - 75e anniversaire du Débarquement : cinq films à voir sur le Jour-J

Normandie, France

La troisième édition du Festival international des films de la Seconde guerre mondiale se tient à Carentan, dans la Manche, du 2 au 7 juin 2019. Un rendez-vous créé par des passionnés du Débarquement où se retrouvent vétérans du Jour-J et acteurs de films de guerre. L'occasion de vous proposer une sélection totalement subjective de cinq films consacrés au Jour J, à voir ou à revoir.

1/ Il faut sauver le soldat Ryan

De l'avis de tous les spécialistes, c'est le film le plus fidèle à la réalité et le mieux réalisé sur le Débarquement. Steven Spielberg n'a pourtant tourné qu'une seule scène sur les lieux des opérations. A part la séquence dans le cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados), tout le film a été tourné sur les plages irlandaises. Ça n'a pas empêché la scène du débarquement à Omaha Beach a été élue "meilleure scène de bataille de l'histoire du cinéma" par un magazine anglais. Et c'est loin d'être la seule récompense décrochée par Saving Private Ryan : en 1999, il rafle onze Oscars dont celui du meilleur acteur pour Tom Hanks.

2/ Band of brothers

Oui oui c'est encore Spielberg et Tom Hanks. Mais cette mini-série franco-britannique diffusée en France en 2002 est largement plébiscitée par les amateurs de films de guerre. Au fil des dix épisodes de Band of brothers (Frères d'armes en français), on suit des soldats de la Easy Company, du 506e Régiment d'infanterie parachutée, de la 101e Division Aéroportée US. Cette compagnie parachutée dans le Cotentin à la veille du 6 juin 1944 et envoyée sur tous les fronts, de Carentan aux Pays-Bas, des Ardennes aux Alpes bavaroises. Les acteurs de la série reviennent dans le Cotentin pour le Festival international des films de la Seconde Guerre mondiale.

3/Un singe en hiver

Un singe en hiver avec Belmondo et Gabin à l'affiche et des dialogues de Michel Audiard. Effectivement, l'action ne se passe pas pendant le Débarquement. Mais ce film d'Henri Verneuil sorti en 1962 et tourné notamment à Villerville (Calvados) mérite malgré tout de figurer dans ce top 5 parce que l'opération Overlord est à la base de cette histoire d'amitié.

4/Le Mur de l'Atlantique

Bourvil est "le roi des espions" dans Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus (1970). L'acteur normand tient le rôle d'un restaurateur engagé malgré lui dans la résistance après avoir volé les plans du Mur de l'Atlantique. Ici, comme dans Un singe en hiver, on est loin du film de guerre ombrageux et finalement, ça fait plaisir.

5/Le jour le plus long

C'est le film qui a fait connaître le Débarquement. Avec un casting international composé de John Wayne, Sean Connery, Richard Burton ou (encore) Bourvil, The longest Day, de Darryl Zanuck, sorti en 1962, reste une référence. Les spécialistes du Jour J dénoncent aujourd'hui les erreurs nombreuses qu'il comporte. Il n'empêche que quand le film passe à la télé pour la première fois en 1972 en France, il y a tellement de gens devant leur petit écran que cela provoque une panne de courant généralisée.