75e anniversaire du Débarquement : une exposition sur la libération de Cherbourg à la Cité de la Mer

La scénographe Clémence Farrell et le réalisateur Yvonnick le Fustec ont travaillé pendant six mois sur cette exposition interactive.

Cherbourg, France

Une nouvelle exposition permanente démarre ce samedi 27 avril, à la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche) ! Nommée "Cherbourg 1944 ... et la liberté vint de la mer", elle retrace les 20 jours qui ont suivi le débarquement sur Utah Beach (à Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche) du 6 juin 1944, et le parcours des soldats américains pour libérer les ports manchois. Vingt jours de bataille jusqu'au port de Cherbourg le 26 juin 1944, et la Hague, quelques jours plus tard. Cette visite est gratuite pour les visiteurs prenant un ticket pour la Cité de la Mer, et coûte 3,50€ (ou 2,50€ pour les moins de 17 ans) en visite seule.

Parcours interactif

L'installation est visible dès l'entrée dans la halle des trains, sur la droite : elle propose un parcours mêlant photos d'archives, vidéos, textes explicatifs et citations de grandes figures ayant visité Cherbourg après sa libération : entre autres, le président américain Eisenhower, le britannique Winston Churchill ou le général De Gaulle.

Le président de la Cité de la Mer, Bernard Cauvin, présente quelques-uns des récits présents dans cette nouvelle exposition. © Radio France - Simon de Faucompret

Cette installation avait déjà été proposée, en partie, il y a 5 ans : avec un gros succès, 50 000 visiteurs en 6 mois. Mais cette fois, non seulement elle est permanente, mais il y a aussi une grosse nouveauté : une table ronde, interactive, pour découvrir par soi-même les étapes de la libération manchoise. Petite démo du réalisateur de l'exposition, Yvonnick le Fustec :

Nouvelle expo après-demain à la @Cite_de_la_Mer de #Cherbourg : pour le 75e anniversaire du débarquement de 1944 en #Normandie, retour sur les 20 jours qui ont suivi le D-Day, menant à la libération de Cherbourg. Le réalisateur Yvonnick le Fustec présente un outil interactif. pic.twitter.com/RWqKNMu5HG — Simon de Faucompret (@SimonDef) April 25, 2019

Six mois de travail et 80 000 euros de budget

"Cette interaction est super importante, elle attise la curiosité des visiteurs", expose Clémence Farrell, scénographe de l'exposition. "Ils viennent à la recherche des informations, d'une manière plus intuitive." Il suffit d'un petit tapotement du doigt pour enclencher l'un des douze épisodes de la reconquête de Cherbourg, entreprise par les soldats US entre le 6 et le 26 juin 1944.

Clémence Farrell est la scénographe de cette nouvelle exposition à la Cité de la Mer de Cherbourg. Elle veut immerger les visiteurs dans le quotidien des soldats et civils de l'époque. © Radio France - Simon de Faucompret

Cet appareil a concentré le gros du travail pour Clémence Farrell, son collègue réalisateur Yvonnick le Fustec et les quatre autres personnes ayant travaillé pendant 6 mois sur l'exposition. Budget total : 80 000 euros.

"Un film dédié à la paix"

L'exposition "Cherbourg 1944 ..." s'accompagne d'un film inédit de 20 minutes, qui sera diffusé à intervalles réguliers dans l'auditorium du musée. Il retrace, jour par jour, le quotidien des soldats du Débarquement à la libération de Cherbourg. Les batailles et les blessures, mais aussi celui des civils du Cotentin, de leurs maisons dévastées par les bombes. "Grâce au Mémorial de Caen, nous avons un certain nombre d’archives jamais diffusées auparavant, et qui traitent du Cotentin", se félicite Bernard Cauvin, président de la Cité de la Mer. "Il y a _une force particulière dans ces images inédites, inconnues du grand public, qui apportent cette touche de chair humaine, d’humanité_. C’est un film qui n’est pas dédié à la guerre, il est dédié à la paix. Mais il permet de rappeler le rôle de nos habitants du Cotentin."

Un deuxième film est déjà en production, annonce-t-il au passage. Il sera diffusé à partir du 1er juillet et portera sur le rapport à la mer en Normandie. Le but : rendre hommage à "la grande région maritime qu'elle est, et qu'elle a été dans l'Histoire ... une histoire parfois méconnue des Normands eux-mêmes".