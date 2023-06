79e anniversaire du débarquement : émotion et foule très dense pour la commémoration à Arromanches

On commémorait le 79e anniversaire du débarquement ce mardi 6 juin dans le Calvados, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. La cérémonie a d'abord eu lieu à Colleville-Montgomery pour un hommage aux fusiliers marins du commando Kieffer, puis elle s'est poursuivie à Arromanches-les-Bains pour l'inauguration du nouveau musée du débarquement. Dans la foule compacte à Arromanches, on sentait beaucoup d'émotion.

ⓘ Publicité

Marc et son épouse Nadia portent des uniformes d'époque de l'armée canadienne, lui avec un béret à pompon, elle en costume féminin de la royal air force. Pour ces Toulousains, le D-Day est une histoire de famille. "Ca fait quinze ans qu'on vient ici", raconte Marc, "Quand on est venu pour la première fois le petit avait 8 ans ... Aujourd'hui il en a 23 et il est encore plus mordu d'histoire que nous !" Et le père de famille ajoute : "Mon père était Alsacien, c'était un "Malgré nous". Il a fui l'armée allemande pour s'engager dans l'armée française ... Il avait 16 ans à l'époque, il a menti sur son âge pour être accepté comme soldat. Je pense que je suis imprégné de ça ..."

Marc et Nadia, en costume de l'armée canadienne, viennent à Arromanches depuis quinze ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

La guerre en Ukraine est dans toutes les têtes

Mais Marc et Nadia sont loin d'être les seuls à arborer une tenue d'époque. Les Anglaises Kathlyn et Chase sont habillées à la mode des années 40, de la tête ... jusqu'aux pieds ! "Ce sont des chaussures de 1930. Et nous portons aussi des bas couture", détaille Kathlyn. "Avec une gaine !", précise Chase, rieuse. Le grand-père de Kathlyn a débarqué à Gold Beach en 1944, alors pour elle, cette commémoration a une saveur particulière : "Pour moi cela permet de perpétuer cette tradition et de s'assurer qu'on se rappelle bien de ces hommes qui ont donné leur vie, qui se sont battus et ont vécu avec cela tout le reste de leur vie."

Kathlyn et Chase, deux Anglaises habillées à la mode des années 40. © Radio France - Mathilde Bouquerel

On ressent aussi beaucoup d'émotion chez Eric, qui vient ici tous les ans avec des amis. "Le 6 juin c'est la célébration de la liberté recouvrée en France, grâce à des gens qui ont choisi la démocratie contre l'oppression et qui ont donné leur vie pour cela", dit-il, "Ce sont de vrais valeurs, il faut les défendre ... Surtout avec la guerre en Ukraine." Le conflit en Ukraine qui est d'ailleurs dans toutes les têtes en ce 79e anniversaire du débarquement.