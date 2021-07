Un marathon par jour pendant une semaine : le défi que se lance Dorian, ancien candidat caennais de Koh-Lanta

Dorian Louvet est un habitué des performances sportives. Champion national de 3.000 mètres steeple en 2017, candidat à Koh-Lanta en 2020, il se lance cette fois-ci un défi de taille : faire un marathon et en moyenne 40 km de vélo chaque jour, pendant une semaine. Le normand veut récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du pancréas, maladie dont est décédé un autre candidat de Koh-Lanta l'année de sa participation, Bertrand-Kamal.

Allier le sport à une cause : la recherche contre le cancer du pancréas

Le décès du candidat Bertrand-Kamal pendant la diffusion de l'édition 2020 de Koh-Lanta avait marqué les esprits, dont celui de Dorian. "Il faut se dire que ça peut aussi nous arriver. La maladie a été vraiment foudroyante [pour Bertrand-Kamal]," se souvient Dorian, "ça me paraissait logique de lier ces deux causes." Le sportif espère pouvoir échanger avec tous ceux qui viendront à sa rencontre et sensibiliser sur la question du cancer du pancréas dont est mort Bertrand-Kamal. Une cagnotte en ligne a été lancée avec l'objectif de récolter 5.000 euros à la fin du défi, "mais il n'y a pas de plafond !" précise Dorian.

Un défi sportif pour mettre en avant la Normandie

Dorian Louvet l'avoue, "oui, je suis chauvin !" Le Normand a voulu réaliser ce défi dans sa région d'origine pour la mettre en valeur. Le 14 août, il va donc partir du Mont-Saint-Michel et suivre pendant une semaine le sentier des douaniers (GR 223) qui longe les côtes de la Manche. Au programme huit étapes avec une fin de parcours sur les plages du Débarquement et une arrivée le 21 août devant la mairie de Caen.

"Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Il y a une incertitude : je ne sais pas comment mon corps réagira à autant d'effort," confie Dorian qui invite les Normands à le rejoindre dans son défi. Dorian Louvet portera une puce GPS pour pouvoir être suivi sur les réseaux sociaux et chacun saura ainsi où le rejoindre pour parcourir quelques kilomètres avec lui, à pied ou à vélo.