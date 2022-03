8 mars : une visite consacrée "aux représentations féminines" au musée des Beaux-Arts de Pau

Parmi la demi-douzaine de tableaux qui seront décortiqués, on retrouve cette oeuvre de Louise Abbema

Le portrait d'une femme "du peuple", la représentation de déesses grecques, des femmes dénudées venant d'un pays lointain... Dans la collection permanente du musée des Beaux-Arts de Pau, les tableaux regorgent de représentations féminines. A l'occasion, de la journée internationale des droits des femmes et dans le cadre de Mars Attaque, le mois de la lutte contre les discriminations, le musée organise ce mardi 8 mars à 14h30, une visite guidée spéciale consacrée à ces représentations.

La réservation est obligatoire pour participer à la visite © Radio France - Florent Vautier

A la baguette, Sébastien Galéa, médiateur culturel. "On a décidé de sélectionner plusieurs oeuvres qui vont montrer ces différents visages de la femme", explique-t-il. "Toutes ces représentations, elles sont le témoignage d'une société, d'une époque, et évidemment cela reflète ce que pouvait penser certaines personnes. Mais cela a été amené à être transgressé, à évoluer. Et au final il n'y a pas qu'une seule représentation de femme, mais plusieurs. Le mot femme se conjugue au pluriel."

Sébastien Galéa, médiateur culturel au musée des Beaux-Arts de Pau Copier

La visite coûte 5 euros et il reste quelques places, que vous pouvez réserver par téléphone au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr