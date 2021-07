Huit musées du Berry participent à l'édition 2021 de la Nuit européenne des musées ce samedi 3 juillet

La dix-septième édition de la Nuit européenne des musées aura bien lieu physiquement cette année !

Ce samedi 3 juillet, des milliers de sites ouvriront leur portes à travers l'Europe pour des découvertes vespérales ou nocturnes de culture. Des découvertes insolites et bien souvent gratuites. En Berry, huit musées participent à l'opération (deux dans le Cher, six dans l'Indre)

Cher

Située rue Heurtault de Lamerville à Bourges, le musée se dit ouvert "à tous les publics attachés à la mémoire et à l’histoire de cette période. Ce soir le musée propose un Escape Game ! qui consister à sauver l’existence d’un réseau de Résistance en déjouant les codes des services secrets.

Horaires : 20h00-21h30 / 21h30- 23h00 / 23h00-00h30 Conditions et réservation : 02 48 55 82 60 -

Inscriptions en nombre limité à cette seule soirée. Groupe de trois par session

Musée de Vierzon

Située au 11 rue de la Société Française le musée de Vierzon proposera une soirée jeux de société en famille, seul ou entre amis,.

Une soirée organisée de 18h00 à 22h00 en partenariat avec la ludothèque Lib&lou.

C'est gratuit mais uniquement sur réservation au 02 48 71 10 94

Indre

Situé, rue Charles Brillaud à Argenton-sur-Creuse dans le premier atelier de lingerie mécanique ouvert en 1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie fait découvrir le travail et la vie des «chemisières» qui ont fait la renommée d’Argenton et retrace l’histoire de la chemise et de la mode masculine du Moyen Âge à nos jours. De quoi découvrir à travers cette histoire celle des devantures de boutiques, de l'hygiène, des grands magasins et du prêt-àporter, ainsi que les chemises du monde et créateurs d'aujourd'hui.

De nombreuses animations sont prévues au cours de la journée et de la soirée. Le musée ouvre ses portes jusqu'à 23h

Renseignements au 02 54 24 34 69

A Issoudun, rue de l'Hospice Saint-Roch Tél : 02 54 21 01 76 Le musée est installé dans un ancien Hôtel Dieu créé au XIIe siècle et resté en fonction jusqu’à la fin du XIXe. La chapelle du XVe s. a su conserver son décor intérieur comprenant deux sculpures monumentales représentant l’arbre de Jessé, unique en Europe. L’aile contemporaine du musée accueille des collections d’art extraeuropéen et des expositions d’art des XXe et XXIe siècles.

Un musée qui permet de voyager sur les bords de la Claise, pour découvrir partager la vie des premiers habitants de Martizay : les chasseurs cueilleurs du paléolithique. il est situé 14 place de l'Église, Tél : 02 54 38 94 50

19h00-22h00 Accessibilité.

Handicap moteur

Situé sur un plateau dominant la Creuse, le site propose un voyage de plus d’1 million d’années des portes de la Préhistoire à la fin de l’époque romaine sur les fondations d'une véritable villa gallo-romaine.

Horaires : 19h00-23h00 pour les animations libres

Adresse Les Mersans - Saint-Marcel Tél : 02 54 24 47 31

le château d'Azay-le-Ferron, et son architecture du XVe au XVIIIe propsoe de vister 15 pièces meublées pour voyager à travers les styles et les époques artistiques. Pour percevoir les œuvres différemment dans une atmosphère singulière. rendez-vous de 20h00 à 23h59.

Adresse : 31/33 rue Hersent-Luzarche - Azay-le-Ferron Tél : 02 54 39 20 06

Inscrit aux Monuments Historiques, cet hôtel particulier édifié dans les années 1770, doit son nom au Général Henri-Gatien Bertrand, Grand Maréchal sous l'Empire, compagnon d'armes et d'âme de Napoléon qu'il suivit jusqu'à Sainte-Hèlène.

Au programme: Lecture de deux contes de l’œuvre de George Sand, "Le Gnôme des huîtres" et "Le marteau rouge" par Anne Trémolières, comédienne et Jean-Yves Patte, auteur et comédien.

Ces lectures seront accompagnées par des impromptus de musique traditionnelle, menés par Rémy Villeneuve à la cornemuse et Benoit Michaud à la vielle à roue dans différents espaces du Musée.

La soirée se tiendra de 18h à 22h. L'événement est gratuit.