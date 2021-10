"8 rue de l'humanité", le film de Dany Boon sort ce mercredi sur Netflix

Dany Boon est de retour sur les écrans. Son nouveau film sort ce mercredi 20 octobre. Mais vous ne verrez pas au cinéma. Cette comédie inspirée du confinement est disponible uniquement sur la plateforme Netflix. Un choix assumé pour l’acteur et réalisateur.

“Ce film est une parenthèse aussi de douceur et d'optimisme et de gentillesse et de poésie aussi. Ça fait du bien, c'est bien venu par les temps qui courent”, confie l’actrice Liliane Rovère qui donne la réplique à Dany Boon dans son nouveau film “8 rue de l’humanité”.

Il s'agit d'une comédie qui relate la vie d'un immeuble parisien pendant le confinement. Dany Boon s'est entouré d'une ribambelle de stars : François Damiens, Alison Wheeler, Tom Leeb, Yvan Attal, Liliane Rovère, Elie Semoun, Nawell Madani et Laurence Arné, sa compagne, avec laquelle il a écrit le scénario.

L’idée de cette comédie est venue après l’annulation d’un tournage prévu l’été 2020. “Le film n’a pas pu se tourner à cause de l’épidémie. Alors avec Laurence, on a décidé d’écrire sur le sujet plutôt que de le subir", raconte Dany Boon. L’inspiration n’a pas été très difficile à trouver pour ce couple qui a dû s'enfermer dans son appartement avec ses enfants pendant plusieurs semaines.

“J'ai vécu ce confinement comme un peu comme tout le monde, au début très angoissé, très inquiet, surtout pour les enfants. On se pose des questions. Et puis, on s'organise, on réagit. On s'est mis à donner des cours. On s'est rendu compte à quel point ce métier était un métier difficile”, confesse l’acteur et réalisateur, qui joue le rôle d’un locataire hypocondriaque dans le film.

A cause de l’épidémie de coronavirus, les rues de Paris sont désertes. Certains ont fui la capitale. Sept familles sont restées dans l’immeuble du 8 rue de l’humanité. Elles s’adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie confinée.

"Il y a eu des choses magnifiques"

La comédie de Dany Boon permet de prendre du recul sur cette période difficile, avec ses drames mais aussi de beaux moments de solidarité. “C’était très important pour nous de faire rire mais aussi de mettre de l’émotion et de montrer la créativité des gens. L’humain nous montre qu'il rebondit toujours et j'avais envie que ce soit dans le film, à travers les enfants, ce moment un peu poétique où ils font des ombres chinoises, et même ce rapprochement entre Liliane, qui tient un bar PMU, et le petit garçon”, s’émerveille Laurence Arné.

“Il y a eu des rapprochements de personnes qui n'auraient peut-être jamais eu d'échanges auparavant, comme ces jeunes qui font les courses et qui discutent avec des personnes âgées et maintiennent ce lien. On a traversé quelque chose de très dur, mais il y a eu des choses magnifiques”, poursuit l’actrice et co-scénariste du film.

Pas de sortie au cinéma

Vous ne verrez pas le film de Dany Boon au cinéma à moins d’être abonné à Netflix. Il sort ce mercredi exclusivement sur la plateforme. De quoi frustrer une partie de son public Mais l’acteur et réalisateur originaire du Nord assume son choix.

“Depuis très longtemps, Netflix veut travailler pour moi. Le film sort dans le monde entier. On peut le voir à toute heure. Il y a 30 langues de sous-titres, le même nombre en doublage. C'est quand même assez impressionnant et je trouvais que le sujet s'y prêtait. C'est vraiment un sujet international. Ça parle à tout le monde”, explique Dany Boon, “Alors oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas Netflix. Mais je vous donne un scoop. Le film sera diffusé sur une grande chaîne hertzienne dans environ un an”.