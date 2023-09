80 ans après, le bombardement de Nantes retracé en photos sur la place Royale

Des images de la place Royale ravagée par les bombes, de la place Bretagne et du centre-ville jonchés de débris et de ruines... Des photos qui témoignent d'une autre époque, celle de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces archives ressortent aujourd'hui et sont exposées dans le centre-ville de Nantes, devant la fontaine de la place Royale.

Des dizaines de photos et de témoignages

En tout, sept tryptiques, des affiches géantes avec trois côtés s'alignent en plein cœur du centre-ville, avec leur lot d'images prises juste après le bombardement de Nantes par les alliés les 16 et 23 septembre 1943. On comptera plus de 1500 morts, et plus de 500 hectares ravagés par les bombes.

L'exposition est donc présentée au grand public durant un mois, alors qu'on commémore justement les 80 ans du bombardement. Un triste anniversaire, et un devoir de mémoire qui paraît indispensable pour Maryvonne, une Nantaise. "On y a perdu des membres de famille. Je n'ai pas connu cette époque, je suis né après, mais j'ai été bercé par ces récits. Pour moi, ça marque".

Une exposition temporaire

Les archives de Nantes, qui sont à l'origine du projet, ont déjà reçu des retours sur l'exposition. "Et ils sont bons", nous confirme Véronique Guitton, sa conservatrice. "Il y a un vrai devoir de mémoire derrière tout cela. Le but, c'est d'interpeller les passants avec tout ce visuel. De montrer une ville que peu de gens ont connu".

Les photos et les témoignages d'époque seront affichés jusqu'au dimanche 15 octobre sur la place Royale à Nantes.