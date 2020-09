80 ans de la découverte de Lascaux : émission spéciale ce samedi sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous propose une émission spéciale en direct consacrée aux 80 ans de la grotte de Lascaux ce samedi. Le studio de votre radio sera installé dans le grand hall du centre international d'art pariétal de 10h à 12h30

De 10h à 12h30, les témoignages de ceux qui ont parcouru la vraie grotte vont se succéder. Ainsi que des préhistoriens, archéologues, spécialistes etc... Pour évoquer l'invention de la grotte de Lascaux le 12 septembre 1940, sa fermeture au public, puis sa réouverture via des fac-similés.

Les peintures du diverticule axial dans la grotte de Lascaux © Radio France - Antoine Balandra

L'occasion d'entendre le célèbre paléontologue et ex président du conseil scientifique de Lascaux Yves Coppens, mais aussi la conservatrice en chef de la grotte Muriel Mauriac. Emission en direct présentée de 10h à 12h30 par Harry Sagot et Antoine Balandra.