80 ans du raid de Dieppe : l'hommage à Puys

Sous un crachin continue, la foule entoure le monument au mort du cimetière canadien de Dieppe, devant lequel les délégations viennent déposer les couronnes de fleurs. Elles sont venues du Canada, d'Angleterre, des Etats-Unis.

Un évènement profondément ancré dans les mémoires

Les portes drapeaux sont au garde à vous, parmi eux, Gérard, 86 ans, il porte le drapeau de la légion d'honneur : "comme je suis dieppois, je suis bien obligé d'être là ! Tous ceux qui sont morts là, on doit au moins leur donner les honneurs."

Tombes du cimetière canadien de Dieppe © Radio France - Milena Aellig

En tenue de l'armée de l'air, son corps de rattachement, le dieppois de 96 ans, Marcel Diologent :

"C'est très prégnant ici. Parmi les milliers de tombes, il y a 707 canadiens et 4 français. Et cela perdurera car ce volet a été important dans les relations entre la France et le Canada. Il y a même une ville au Canada, en Acadie, qui a pris le nom de Dieppe en 1952"

Les hommages se poursuivent ensuite devant la tout petite plage du quartier de Puys à quelques kilomètres de là... Presque toutes les maisons ont accroché des drapeaux canadiens pour accueillir la cérémonie.

"Une vraie boucherie"

La foule est serrée dans le petit cul-de-sac qui mène sur la place face à la plage, où trône le monument aux morts.

Sur cette plage, 550 soldats ont débarqués et 231 sont morts en deux heures à peine. John Preece est vétéran de la seconde guerre mondiale : "C’est déjà difficile de marcher sur cette plage… Alors courir ! et Avec un fusil .. ! Ça n’a aucun sens. Une vraie boucherie… La plupart de mon régiment est mort avant pu faire quoi que ce soit"

Plage de Puys © Radio France - Milena Aellig

Paul, lui est venu de Redlands, en Californie rendre hommage à son grand père fait prisonnier à Dieppe pendant la nuit du 19 août 1942 : "ça me donne des frissons d’être là…Surtout quand on sait ce que ces soldats traversé…C’est un miracle que certains aient survécus"

Frédérique Renault est habitante de Puys elle ne manque jamais une cérémonie. Elle se baigne tous les jours dans la mer et pense à chaque fois à ces soldats : "C'est très présent... C'est au fond de nous."