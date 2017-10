80 châteaux forts alsaciens dans un topoguide

L’ouvrage est le fruit d’une collaboration entre le club vosgien et l’association des châteaux forts d’Alsace: un topoguide vient de paraître. Il recense 80 châteaux forts du nord au sud de l'Alsace.

"Le chemin des châteaux forts d'Alsace", c'est le titre d'un topoguide qui vient de sortir. Il recense 80 châteaux alsaciens du sud au nord de la région. Ce guide est le fruit d'une collaboration entre le club vosgien qui a installé les 7.000 panneaux le long de l'itinéraire et l'association des châteaux forts d'Alsace.

Le topoguide est un bon complément d’une carte IGN, avec trente chapitres des conseils pratiques sur l’hébergement ou la restauration à proximité des château, et un bref rappel historique sur chaque bâtiment.

Des châteaux méconnus

Il y a aussi des perles à découvrir. "A côté du Haut-Koenigsbourg, vous trouvez un château qui s'appelle l'Oedenbourg, qui a une ruine magnifique, qui est à 800 mètres, personne ne va le voir. Le Nieder-Koenigsbourg est encore moins connu", détaille Guy Muller l’un des initiateurs du topoguide.

Jean marie Nick préside "pro Hugstein" sur les hauteurs de Guebwiller, association dédiée à l’entretien de ce château. Ce passionné a testé cet été l’itinéraire des châteaux forts d’Alsace de Wissembourg à Thann. "Sans arrêt, sac au dos, c'est passionnant. On a du dénivelé, de belles grimpettes. Et le long des chemins, il y a aussi d'autres monuments. On découvre l'Alsace autrement."

Le topoguide du chemin des châteaux forts d’Alsace coûte 18 euros chez ID l’édition. On le trouve en librairie ou sur le site de l’association des châteaux forts d’Alsace.