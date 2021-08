800 "oubliés des vacances" de la Vienne profitent d'une journée au Futuroscope

"On est déjà venu mais là, y a des nouveautés !" Soraya et ses sœurs ne savent plus ou donner de la tête, entre les nouvelles attractions du Futuroscope ou celles qu'elle ont déjà faite comme "les lapins crétins" il y a de quoi faire. Sa maman est aussi ravie " C'est important d'être là aujourd'hui en famille, nous les mamans on est heureuse pour nos enfants quand ils font des jeux, et puis ils auront des choses à raconter à leurs copains à la rentrée." C'est tout l'intérêt nous rappelle Nicolas Xuéreb, le Directeur du secours populaire de la Vienne "Surtout que cette année c'est spécial, les familles ont le pass sanitaire à avoir, il y a le vigipirate, mais au final tout le monde est heureux et c'est le plus important."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté du Parc de l' Image, on est ravi de reconduire chaque année cette initiative, explique Jérome Neveu (responsable communication) " On a un vrai partenariat historique avec le Secours Populaire, entre notre opération "pas de Noël sans jouets" et là on est très heureux de permettre à ces familles de vivre un bon moment, tous ensemble, et à quelques jours de la rentrée scolaire, ça permet de faire les choses en douceurs, et les enfants repartent avec un large sourire c'est gagné !"

Le Futuroscope qui avait accueilli par le passé près de 3.000 familles pour les 75 ans du Secours Populaire.