VIDEOS - 800 papillons à Océanopolis à Brest pour les fêtes de Noël

L'Océan de papillons avait connu un franc succès l'an dernier, l'opération est donc renouvelée pour ces fêtes de fin d'année ! En deux semaines, environ 800 spécimens vont éclore sous les yeux du public et virevolter dans la serre tropicale.

Les papillons arrivent en majorité à l'état de chrysalide, avant d'éclore et d'être libéré dans la serre

Brest, France

Des chrysalides brunes, vertes, bleutées... Dans l'éclosoir, des dizaines de futurs papillons vont bientôt déployer leurs ailes et être libérés dans la serre tropicale d'Océanopolis à Brest. "C'est la nurserie", plaisante un visiteur, penché devant le filet pour observer ceux déjà accrochés au filet. "Quelques uns sont arrivés en étant déjà au stade de papillon, précise Lionel Feuillassier, médiateur scientifique auprès du public. Leurs ailes sont soigneusement repliées et enveloppées pendant le trajet, ils sont dans un sommeil profond. Mais on reçoit surtout des chrysalides."

Des couleurs chamarrées

"On a environ 800 papillons au total sur deux semaines, d'une quinzaine d'espèces différentes", indique Anne Rognant, conservatrice adjointe. Par 25 degrés, avec un taux d'humidité approchant les 90%, ce ne sont évidemment pas ceux que l'on voit d'ordinaire dans nos prairies. "Il s'agit de papillons d'élevage issus de l'écosystème tropical, identique à celui de notre serre, précise-t-elle. _Dans leur habitat naturel, ils sont exposés à des pressions de l'homme_, aux pesticides, et sont fragilisés."

Certains spécimens comme les Morpho sont aisément identifiable : avec leurs 12 centimètres d'envergures, ailes d'un bleu iridescent sur le dessus, marron en dessous, ils ne passent pas inaperçus entre les feuillages. "Ils vont souvent se poursuivre car ils défendent plutôt leur territoire, et le stade papillon c'est aussi celui de la reproduction", précise Lionel Feuillassier.

Certaines espèces n'ont pas besoin de se nourrir une fois arrivées au stade de papillon, seulement lorsqu'elles sont chenilles : pour les autres, les équipes ont installé des tubes et des assiettes colorées contenant du nectar (fait d'eau et de miel) ou de la banane écrasée. "Cela permet par la même occasion de les faire redescendre à hauteur du regard car on a peu de fleurs dans la serre", lance le médiateur.

Plusieurs tubes contenant du miel et de l'eau ont été disposés dans toute la serre pour les espèces qui ont besoin de se nourrir © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des animations et actions de sensibilisation

Au-delà du spectacle visuel, des animations vont aussi être organisées. Un médiateur sera présent en permanence pour répondre aux questions. "L'objectif c'est aussi d'apprendre à observer, parfois avec des jumelles, indique Anne Rognant. On va raconter ce que sont ces papillons, pour _que nos visiteurs, une fois admiratifs de cette faune incroyable, aient envie de la préserver._"

On espère transmettre des connaissances, créer de l'émotion, pour essayer de changer le regard sur cette biodiversité.

Des livrets pédagogiques sont distribués aux enfants. "On a préparé des tables d'identification pour reconnaître les papillons et leurs chrysalides. On se fait souvent avoir, ce n'est pas toujours les mêmes couleurs !" plaisante Lionel Feuillassier.

D'autres animations sont proposées dans l'ensemble des pavillons d'Océanopolis pendant les fêtes. Le programme complet est à retrouver ici.