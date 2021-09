Pour célébrer les 81 ans depuis la découverte de Lascaux, un colloque était organisé ce samedi à Montignac par l'association Culture et Découverte Lascaux. Les inventeurs des grottes de Chauvet et Cosquer étaient présents. Ils racontent ce que Lascaux représente pour eux.

81 ans de la découverte de Lascaux : "une grotte fantastique" pour les inventeurs de Chauvet et Cosquer

Henri Cosquer et Jean-Marie Chauvet, inventeurs des grottes des Bouches-du-Rhône et d'Ardèche, étaient présents pour le colloque du 81ème anniversaire de la découverte de Lascaux.

Il y a 81 ans, quatre adolescents découvraient la grotte de Lascaux. Marcel Ravidat, Georges Agniel, Simon Coencas et Jacques Marsal, sous une chaude matinée, tombaient fortuitement sur une grotte aux peintures rupestres incroyables. C'était le 12 septembre 1940. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Culture et Découverte Lascaux organisait ce samedi un colloque au cinéma Vox de Montignac en présence notamment des deux inventeurs des grottes de Chauvet, en Ardèche, et Cosquer, dans les Bouches-du-Rhône.

Henri Cosquer, inventeur de la grotte des Bouches-du-Rhône, raconte l'émotion que suscite la grotte de Lascaux Copier

La grotte de Lascaux suscite une émotion particulière pour Henri Cosquer. "J'ai eu l'occasion de rencontrer Ravidat, j'étais impressionné pour moi c'était un rêve, parce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est fantastique, confie-t-il. Et après tu te retrouves dans la même situation. On a aussi apporté une pierre à l'édifice après la découverte majeure de Lascaux."

Une grotte considérée comme un "fleuron de l'art pariétal" pour Jean-Marie Chauvet. "Toutes ces aventures sont quelque chose de vécu, d'humain, poursuit-il. Et on a tous apporté à l'humanité une fierté pour la France."