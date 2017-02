82% des Français ne partiront pas durant les vacances d'hiver

Les vacances d'hiver ne sont pas plébiscitées par les Français pour partir, selon un sondage publié mercredi. Parmi les 82% qui ne partiront pas, le tiers renonce par manque d'argent.

Partir en février ? Seulement 18% des Français en ont l'intention selon l'enquête Mondial Assistance/OpinionWay* diffusée mercredi. 40% des Français disent avoir l'habitude de ne jamais partir durant les vacances scolaires d'hiver.

Manque d'argent

Sur les 82% de sondés qui ne partiront pas, 33% disent renoncer par manque d'argent. Et même pour ceux qui partiront, le budget est à la baisse. En moyenne il s'élève à 957 euros soit 66 euros de moins que l'an dernier. Les séjours à la montagne restent en tête des destinations mais en recul de 9 points, peut-être en raison de l'arrivée tardive de la neige ?

La faute aux week-ends prolongés ?

Certains Français préfèrent peut-être aussi garder leurs jours de congés et attendre la série de ponts au programme de 2017, avec six week-ends de trois jours et la possibilité de faire deux ponts.

*Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.